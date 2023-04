Questa Lamborghini Countach è impresentabile: il risultato però è spettacolare

Una Lamborghini Countach è un mezzo da paura, ed è bene che venga trattata il meglio possibile. Ecco il suo car wash.

Quando una persona ha la fortuna di poter acquistare una supercar come una Lamborghini Countach, significa che sa benissimo di doverla trattare con i guanti bianchi. Questi modelli, infatti, devono essere tenuti al meglio per non cedere allo scorrere del tempo, ma ciò non sempre accade.

La Countach fu disegnata da Marcello Gandini e progettata da Paolo Stanzani, e venne presentata al Salone di Ginevra del 1971. Divenne subito un’icona italiana, un capolavoro assoluto che avrebbe fatto la storia di questo marchio, delle auto di lusso e del mondo dell’automotive in generale.

La Lamborghini vive ora un momento molto particolare, perché da pochi giorni è stata presentata la Revuelto, vale a dire la prima plug-in ibrida del marchio, con un peso di quasi 1800 kg. L’obiettivo della casa del Toro è quello di presentare la prima elettrica entro il 2028, e quello sarà un momento difficile da digerire per tutti quanti.

Infatti, la Lambo ci ha abituato a dei modelli da sogno, spinti dal mitico motore V12 o V10, in grado di far arrivare un brivido dietro la schiena a chiunque. Con l’avanzare dell’elettrico, c’è il serio rischio che tutto ciò vada via via scemando nel corso del tempo, ed è ovvio che tutti vedano in maniera negativa questa alternativa.

Tornando alla Countach, ci troviamo di fronte ad un modello che è diventato immagine della Lambo stessa, con delle prestazioni folli e l’utilizzo della stessa anche in diversi film. A questo punto, non resta altro da fare che godervi questo prodigioso car wash, che è un monito per tutti coloro che hanno la fortuna di possederla. Se avete bisogno di dargli una rinfrescata, ora saprete a chi rivolgervi.

Lamborghini, ecco come rinasce la Countach

La Lamborghini Countach protagonista di oggi è di uno splendido colore rosso fiammante, ma a differenza di altre volte, essa non è ridotta ad uno stato di abbandono. Il proprietario ha deciso di portarla dai ragazzi di “AMMO NYC” per un intervento di pulizia, in modo da godersi nella maniera migliore il suo gioiello lindo e pinto.

La Countach viene portata in officina, ed è lì che inizia il capolavoro. Come potrete vedere dal video che abbiamo postato in basso, tutto iniziata dalle ruote e dai cerchioni, ovvero uno dei punti più soggetti alla sporcizia. Infatti, si tratta del punto di contatto primario con l’asfalto, ed il colore bianco scintillante tende spesso a sparire.

Si passa poi alla pulizia della carrozzeria e degli interni, con l’utilizzo di acqua, tanto sapone e soprattutto di prodotti particolari, utili per non rovinare questo capolavoro. La Lamborghini in questione risale infatti a più di mezzo secolo fa, ed ogni operazione deve essere molto accorta.

Come sempre accade, ci teniamo a non anticiparvi troppo, facendovi godere ogni singolo istante delle operazioni di pulizia. Vi assicuriamo che tutto è stato svolto, come al solito, nel migliore dei modi, con una cura del dettaglio che è davvero clamorosa. Senza ombra di dubbio, il proprietario del gioiello sarà molto felice.