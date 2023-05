Briatore distrugge Leclerc, il paragone con Sainz è umiliante: parole al vetriolo anche su Ferrari

Flavio Briatore è stato un volto molto noto della F1, ma spesso si lascia andare a forti dichiarazioni. Duro giudizio su Leclerc e Ferrari.

La Ferrari non poteva avere un approccio peggiore con la stagione di F1 targata 2023, che è già terminata in favore della Red Bull. Il team di Milton Keynes ha piazzato cinque vittorie in altrettante gare, con ben quattro doppiette ed anche il successo di Sergio Perez nella Sprint Race di Baku. Max Verstappen fa quello che vuole e comanda il mondiale, mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz non sanno che pesci prendere.

La doppia pole position del monegasco ottenuta a Baku ed il terzo posto maturato in gara avevano fatto sperare che il Cavallino avesse ripreso almeno il ruolo di seconda forza, ma la tappa della Florida ha fatto emergere una triste verità. La Red Bull si è confermata inattaccabile, mentre l’Aston Martin e la Mercedes hanno dimostrato una marcia in più sul passo gara.

La sensazione è che su queste F1 ad effetto suolo, a Maranello, non ci abbiano capito praticamente nulla, e si è tornati ai livelli delle prestazioni del biennio 2020-2021. Inoltre, i primi sviluppi portati a Miami non hanno portato quanto si sperava, ed ora c’è da sperare negli aggiornamenti che si vedranno tra Imola e Barcellona.

L’altro tema emerso in questi giorni è quello legato agli errori dei piloti. Leclerc ha rovinato la propria qualifica andando a sbattere nel Q3, mentre Sainz ha rimediato una penalità di 5 secondi a causa del superamento del limite di velocità nella pit-lane, anche se questo non ha influito sul quinto posto finale.

F1, Briatore non fa sconti a Leclerc e la Ferrari

La Ferrari aveva presentato la SF-23 con le parole del CEO Benedetto Vigna, che l’aveva definita la Rossa più veloce e potente della storia. Sin dai test del Bahrain, purtroppo, si è ben capito che quest’auto non avrebbe mai potuto competere con le Red Bull, e poi anche le altre rivali sono andate meglio.

Nelle ultime ore, è stato Flavio Briatore, ex team principal della Renault in F1, a parlare della situazione del Cavallino e della crisi di Charles Leclerc, in un’intervista rilasciata a “IlRiformista.it“. Il milionario piemontese, come al solito, non ha fatto sconti alla Scuderia modenese, attaccando il monegasco ed affermando che al momento è inferiore a Carlos Sainz.

Ecco le sue parole: “La Ferrari è indietrissimo, hanno grandi problemi a cominciare dal consumo delle gomme. A questo si aggiunge il fatto che Leclerc è molto meno competitivo rispetto a Sainz, come si è visto domenica scorsa a Miami. Lui si è difeso molto bene. Vasseur è al momento un uomo solo, che sta provando a ricostruire il proprio team tecnico, senza però perdere gli ingegneri che già ha“.

La situazione della Ferrari, a questo punto, è quasi disperata, e servirà davvero qualcosa di particolare per cercare di cambiare le carte in tavola. Quanto affermato da Briatore sulla situazione tecnica è indiscutibile, mentre sul potenziale dei piloti ci sarebbe e tanto da discutere. La speranza è che Leclerc zittisca tali critiche ed al più presto.