Lapo Elkann, guardate le auto nel suo garage: alcuni modelli sono pazzeschi

Un tipo come Lapo Elkann può permettersi di tutto, ed anche a livello di auto non si è fatto mancare nulla. Ecco la sua collezione.

Quando parliamo della famiglia Agnelli, ci vengono in mente tanti volti di imprenditori che hanno fatto la storia d’Italia, ma al loro interno non mancano neanche personaggi stravaganti. Senza ombra di dubbio, colui che lo è in misura maggiore è Lapo Elkann, ovvero il fratello di John, presidente della Ferrari, e nipote di Gianni, detto l’Avvocato.

La sua vita, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non è stata affatto semplice, a causa delle dipendenze dalle droghe e di un controllo non proprio eccezionale del proprio essere. Lapo Elkann ha più volte rischiato la vita per via dell’overdose di sostanze stupefacenti, ma ora il periodo peggiore appare passato.

Questo appariscente personaggio è spesso presente allo stadio per tifare la Juventus, o nei paddock di F1 per sostenere da vicino la Ferrari. Negli ultimi tempi, hanno fatto molto scalpore le sue dichiarazioni sul Cavallino, chiedendo alla dirigenza di darsi una svegliata e di iniziare a portare risultati importanti, dopo anni di grandi sofferenze.

Lapo sarà anche un personaggio singolare, ma la passione verso il calcio e le auto è una cosa sincera, e sembra capirne molto più del fratello John in quanto a motorsport. Il suo amore per le quattro ruote è testimoniato anche dalle splendide auto private che sono presenti nel suo garage, ed alcune le ha anche usate per scopi benefici. Ora le andremo a scoprire nella loro totalità.

Lapo Elkann, ecco le sue incredibili auto

Il patrimonio di Lapo Elkann è ovviamente infinito, così come quello di tutti i suoi parenti, e questo gli ha permesso di costruirsi una collezione di auto spaventosa. Nel molto tempo libero che si ritrova, il rampollo della famiglia Agnelli può divertirsi al volante delle seguenti belve, anche se quelle più amate ve le descriveremo in seguito.

Ecco i siluri che Lapo Elkann possiede a casa sua:

FIAT Abarth 595 : La livrea di questa piccola belva è blu ed azzurra, e dopo un lungo utilizzo, è stata venduta all’asta per sostenere la Fondazione LAPS , esattamente come una Ferrari di cui parleremo più tardi;

: La livrea di questa piccola belva è blu ed azzurra, e dopo un lungo utilizzo, è stata venduta all’asta per sostenere la , esattamente come una di cui parleremo più tardi; Pagani Huayra Lampo : Non ne esistono altre come questa, visto che Lapo la acquistò da una persona che ne richiese una speciale personalizzazione;

: Non ne esistono altre come questa, visto che Lapo la acquistò da una persona che ne richiese una speciale personalizzazione; FIAT 500 Spiaggina : Si tratta della piccola auto con cui si recò al matrimonio avvenuto qualche anno fa Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo ;

: Si tratta della piccola auto con cui si recò al matrimonio avvenuto qualche anno fa e ; Alfa Romeo 4C : Si tratta di una vettura che, realizzata in una speciale livrea, rappresentava una specie di omaggio a questo costruttore ed anche alla cultura orientale, specialmente quella giapponese;

: Si tratta di una vettura che, realizzata in una speciale livrea, rappresentava una specie di omaggio a questo costruttore ed anche alla cultura orientale, specialmente quella giapponese; BMW i8 Futurista : Ispirata all’artista Giacomo Balla per ciò che concerne la livrea, è l’elettrica di lusso della casa tedesca;

: Ispirata all’artista per ciò che concerne la livrea, è l’elettrica di lusso della casa tedesca; FIAT Panda Panderis ;

; Mazda MX-5 Levanto ;

; Renault Captur Tokyo Edition.

Le Ferrari non possono di certo mancare

Della speciale collezione di Lapo Elkann non potevano mancare le Ferrari, ovvero la sua più grande passione assieme alla Juventus. Come detto in apertura, il rampollo di casa Agnelli è spesso presente nel paddock e nel box del Cavallino durante i fine settimana di gara, nei quali sostiene i ragazzi della Scuderia modenese mettendo in mostra tutti i propri sentimenti per questo marchio.

Attualmente, nel suo garage non manca una Ferrari 599 GTB Fiorano, ovvero la supercar che fu svelata nel 2006 e che ha avuto degli ottimi risultati sul fronte delle vendite. Spinta da un motore V12 da 620 cavalli, questa opera d’arte è in grado di spingere sino ad oltre 330 km/h di velocità massima. In occasione della presentazione della FIAT 500 Diesel di qualche anno fa, Lapo si presentò a bordo di questa vettura, assieme a Bianca Bardolini d’Adda.

Molto particolare anche la Ferrari GTC4Lusso di colore azzurro, ovvero una supersportiva prodotta a Maranello tra il 2016 ed il 2020, con carrozzeria shooting-brake. Il motore è un altro portentoso V12 da 690 cavalli, che la porta a toccare la velocità massima di ben 335 km/h, una vera e propria belva.

In seguito, questa venne venduta all’asta per sostenere la Fondazione LAPS, ovviamente con scopi benefici, a cui il giovane Elkann è molto legato. Insomma, il parco auto è davvero nutrito, ma non potrebbe essere altrimenti viste le sue possibilità economiche e l’amore che ha per le quattro ruote.