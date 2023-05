Mezza Ferrari e mezza Porsche: il mix cinese che ha fatto ammattire gli appassionati

Un modello clamoroso è stato presentato qualche tempo fa in Cina, e parliamo di una sorta di clone che somiglia a Ferrari e Porsche.

Nella giornata di oggi, vedrete qualcosa che difficilmente vi capiterà di osservare da qualche altra parte. Le protagoniste sono una Ferrari ed una Porsche, che si sono andate a fondere in un unico modello, una roba che, onestamente, non avreste mai pensato di poter vedere in tutta la vostra vita.

Vi dobbiamo anticipare che le due case non sono impazzite decidendo di creare un modello unico e collaborando alla sua realizzazione, visto che, in mezzo, c’è lo zampino di un marchio cinese che produce vetture elettriche e che si chiama Eagle, una denominazione che non ispira troppa fiducia.

A questo punto, vi mostreremo le forme di questo misto tra Ferrari e Porsche, con il grande neo delle prestazioni, che sono davvero pessime e non degne neanche della più piccola delle utilitarie. Siamo certi che i due colossi europei non l’abbiano presa bene, e non c’è neanche modo di intraprendere azioni legali.

Ferrari, ecco il modello cinese che la mischia con Porsche

Si chiama Eagle Carrie, ma a prima vista, come potrete vedere in seguito, non può venirvi in mente di non essere davanti ad una Ferrari mescolata con una Porsche. Infatti, il frontale di questa vettura è uguale a quello della FF del Cavallino, mentre la carrozzeria è quella della Cayman, famosissima creatura della casa di Weissach.

Lo scudetto presente sul cofano, invece, ricorda enormemente quello del marchio tedesco, così come il logo piazzato sui cerchi in lega delle quattro gomme. Una roba di questo tipo non passa mai inosservata, ed è stata presentata qualche anno fa al Salone di Shanghai, dalla Suzhou Eagle Electric Vehicle Manufacturing Co.. Qualche tempo fa, questo, marchio aveva anche replicato una Rolls-Royce d’epoca con versioni da 6 e 9 posti, un lavoro davvero difficile da commentare.

La Eagle ha ora realizzato la Carrie, ovvero una fusione tra le forme di una Ferrari e quelle di una Porsche, rigorosamente a motore elettrico. Secondo quanto dichiarato dalla casa, il modello è in grado di toccare i 100 km/h partendo da fermo in 4,8 secondi, grazie all’energia fornita dalle batterie.

La grossa delusione è data dalla velocità massima, che è di soli 80 km/H, praticamente un quarto di quella della FF e della Cayman dalle quali ha copiato le forme. Una roba davvero mai vista e poco gradevole per gli amanti di questi due marchi, con un’autonomia massima scadente, pari a soli 100 km prima di dover essere messa sotto carica.

La lunghezza è di 4,3 metri, larghezza 1,8 ed altezza 1,3, simili a quelle della Cayman, ed utilizza due motori elettrici da 25 kW ciascuno, con una coppia massima di 600 Nm. Si tratta dell’unico dato degno di nota, perché per il resto, come detto dalla Eagle stessa, è un modello utile solamente alla circolazione in città.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “GO OTOMOTIF 2“, potrete apprezzarne le forme, che a primo impatto non sono neanche troppo sgradevoli, ma che poi vanno ad impattare sull’occhio di chi osserva facendo subito pensare ad una sorta di clone. Le prestazioni, purtroppo, sono scadenti e non degne di questo design.