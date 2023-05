Quanto costa comprare la FIAT? La cifra è di quelle impossibili anche solo da immaginare

Il marchio FIAT continua ad essere uno dei più importanti in Europa e non solo. Il Gruppo Stellantis può esultare.

La FIAT vende tantissimo in Italia e in Europa, ma ha dei buoni introiti anche nel mercato sudamericano. In Brasile, ad esempio, è tra i costruttori più gettonati, grazie a modelli specifici per quello specifico mercato. La quota in Sudamerica è pari al 13,6%. In Italia la Panda e la 500 continuano a fare faville, risultando alla fine di ogni anno sempre tra i modelli più venduti.

Per decenni la casa piemontese si è basata, principalmente, sulla vendita delle utilitarie. Con il passare degli anni, poi, la produzione si è spostata su un allargamento della gamma, ibride ed elettriche incluse. La 500 alla spina è risultata la vettura più venduta del 2022 in Italia. Il brand, oramai, ha avuto un forte impatto anche al di fuori dai nostri confini.

Il futuro porterà alla nascita di tantissimi nuovi modelli, tra cui una nuova Panda e, finalmente, un SUV. La fusione tra FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e PSA (Peugeot Société Anonyme) ha portato alla creazione del potente Gruppo Stellantis. Toyota, Volkswagen e l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi sono ancora lontani, ma il fatturato del Gruppo, già dopo un anno, superava i 180 miliardi di euro con oltre 400.000 dipendenti.

Stellantis ha al suo interno 15 brand: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Opel e Vauxhall. Tra tanti nomi importanti FIAT è spiccata come il miglior marchio del Gruppo. Il segmento A e B rappresentano i terreni fertili per la casa del Lingotto. L’obiettivo è approcciarsi ad una nuova clientela giovane e dinamica, senza rinunciare a vetture anche di un livello superiore.

I numeri della FIAT

Olivier Francois, CEO FIAT e CMO Global di Stellantis, ha dichiarato: “FIAT ha confermato ancora una volta il suo successo globale, contribuendo in modo sostanziale ai risultati del Gruppo. In termini di volumi, FIAT è il marchio leader di Stellantis con oltre 1,2 milioni di unità immatricolate nel 2022, tra veicoli FIAT, Abarth e Fiat Professional”.

“Siamo leader assoluti di mercato in Brasile, Italia e Turchia, e stiamo accelerando verso un futuro sostenibile con la Nuova 500 elettrica che ha registrato quasi 120mila unità dal suo lancio a fine 2022. E grazie alle sinergie insite nel Gruppo Stellantis, nel 2023 FIAT continuerà a offrire soluzioni socialmente rilevanti, presentando quattro nuovi prodotti”.

Il brand torinese, prima dell’inglobamento in Stellantis, veniva valutato 3,464 miliardi di euro, da parte di Goldman Sachs. ll 16 gennaio 2021 Stellantis divenne il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi con 8,8 milioni di auto vendute, 400.000 dipendenti e, come anticipato in precedenza, oltre 180 miliardi di euro di fatturato. Un impero difficile da scalfire per i competitor.

Oggi, essendo la punta di diamante del Gruppo italo-francese, dovrebbe avere un valore ancora più elevato. Chiunque volesse acquisirlo dovrebbe svenarsi. Il marchio, infatti, è cresciuto in modo esponenziale sia in Europa che in Sud America. Con il passaggio all’elettrico potrà succedere di tutto, compreso l’ennesimo boom.