Il museo Ducati fa incetta di pubblico: ecco cosa ci trovate all’interno

La Ducati ha un museo a dir poco spettacolare che incarna il DNA delle moto della casa di Borgo Panigale. Ecco cosa troverete al suo interno.

Nel museo sono raccolte oltre 40 moto da corsa e da strada che hanno scritto pagine indelebili del libro delle due ruote. Nel corso della sua lunga storia nel Motorsport la Ducati ha conquistato successi straordinari come la vittoria storica nella 200 miglia di Imola o il campionato del mondo 2007 di MotoGP.

In quell’occasione fu Casey Stoner a trionfare, sbaragliando la concorrenza di Valentino Rossi sulla Yamaha e di Dani Pedrosa sulla Honda. Nel 2023, invece, la casa di Borgo Panigale si è posta l’obiettivo di confermarsi campione sia nella classe regina del Motomondiale che nella serie top delle moto derivate, meglio conosciuta come la Superbike. La stagione è iniziata alla grandissima con Bautista, autore di vittorie e raffica, e, nonostante qualche passaggio a vuoto, il campione del mondo Pecco Bagnaia è in cima alla classifica.

Le possibilità di confermarsi al top anche in sella alla nuova GP23 sono altissime. L’obiettivo è quello di far entrare nel museo un domani la Panigale guidata dall’asso spagnolo in Superbike e la Desmosedici pilotata dal pilota torinese nella classe regina. L’esperienza di Borgo Panigale può essere un sogno per gli appassionati del brand, tuttavia anche per tutti gli amanti delle due ruote è un viaggio alla scoperta di un mondo meraviglioso.

Tramite un percorso espositivo ampio e completo la storia dell’azienda bolognese è rivissuta, attraverso le innovazioni tecnologiche che hanno scandito l’evoluzione delle due ruote. La casa di Borgo Panigale fu fondata da Antonio Cavalieri Ducati come società scientifica radio brevetti, improntando tutto sulle tecnologie comunicazioni radio. Nel corso del tempo i tre fratelli Adriano, Bruno e Marcello elaborarono soluzioni all’avanguardia, spaziando dai condensatori ai rasoi elettrici sino alle macchine fotografiche.

Il museo Ducati

Chi visita il museo della Ducati vuole osservare i modelli iconici che hanno reso grande l’azienda. L’esposizione nelle diverse sale del museo vi permetterà di addentrarvi nella ricca vetrina di moto da corsa, posizionate lungo il perimetro del museo. Ogni singolo mezzo presente all’interno dell’esposizione rappresenta un pezzo di storia del marchio con vittorie mondiali e di tappa che hanno reso grandi molti dei suoi piloti del brand.

Non mancano le tute e i trofei dei campioni del motociclismo. Gli oltre 90 anni di storia del marchio vi aspettano in un emozionante avventura. Per tutti coloro che si ritroveranno a passare nei pressi dell’azienda Ducati, situata a Bologna, si tratta di una tappa obbligatoria. La collezione di documenti tecnici, contenuta nel museo, è stata anche inclusa nell’archivio nazionale da parte del ministero dei beni culturali.

Per gli amanti di MotoGP va ricordato anche l’allestimento della sala dedicata al ritorno della la mitica Desmosedici in top class che ha consentito a Capirossi, Stoner, Dovizioso di entrare di diritto nella storia del brand. Nel 2022 Bagnaia ha fatto il botto con il titolo piloti, che mancava da 15 anni. Nel 2020, invece, con Petrucci e Dovizioso la Ducati è tornata festeggiare il riconoscimento costruttori per poi confermarsi al vertice negli anni successivi con Francesco Bagnaia e Jack Miller.