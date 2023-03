Incredibile Ducati: una Superbike finisce su un sito di vendite online

Una Ducati da corsa davvero speciale è finita non all’asta ma su un uno dei siti di vendite online più famosi in Italia. E sta facendo scalpore.

Se c’è un settore che non conosce crisi è quello delle aste o delle vendite online di auto e moto. Di solito nelle prime troviamo dei pezzi veramente rari o di grande valore, che finiscono nelle mani non solo di fan di un certo marchio ma anche di collezionisti accaniti. Tra i pezzi più ricercati ovviamente vetture o moto da corsa, magari appartenute a grandi piloti del passato o a campioni che ancora oggi calcano le piste di tutto il mondo. Basti pensare alla MotoGP di Colin Edwards recentemente battuta all’asta su Silverstone Auctions. Ma a volte accadono anche degli episodi piuttosto curiosi e uno proprio in queste ore sta facendo il giro del web. E riguarda una Ducati.

Infatti è finita in vendita non una moto normale, ossia stradale, ma un vero pezzo da novanta. Ci ha pensato il team Motocorsa Racing, che ha messo un annuncio su Subito.it, piattaforma dove si vende di tutto, nientemeno che una Ducati Panigale V4 R con specifiche World Superbike. Una moto che tra l’altro è anche salita sul podio nel 2021 con Axel Bassani.

L’unità in vendita corrisponde alla moto con cui il pilota italiano ha completato due anni fa il WorldSBK, che è stato per lui il primo campionato. In particolare con questo modello Bassani è arrivato nono a Barcellona, dove si è classificato poi secondo in Gara 1.

Ducati, una vera Superbike in vendita

Questa moto è stata completamente preparata da Lorenzo Mauri, proprietario del team, insieme a tutti i suoi tecnici e meccanici. La base è la classica Ducati Panigale V4 R che l’azienda italiana mette a disposizione di qualsiasi team da competizione, un modello che di base costa sui 39.900 euro ma che ovviamente per correre in Superbike ha avuto bisogno di modifiche sostanziali.

Rispetto a una Ducati stradale di questo tipo, la moto all’asta monta una forcella da corsa Öhlins FGR400 del valore già solo questa di 11.000 euro. Per non parlare dell’impianto frenante Brembo con i esclusive pinze radiali a quattro pistoncini monoblocco CNC, con pistoni in titanio da 34 mm e un prezzo di 2.600 euro per pinza. E poi le ruote, prodotte dall’azienda italiana PVM che sono in alluminio ultraleggero, con un costo stimato di 3.000 euro.

Finito qui? Neanche per sogno. Infatti questa moto di Borgo Panigale ha anche un impianto di scarico completo in titanio Termignoni, una frizione antisaltellamento STM, il radiatore da competizione H2O, le carene Plastic Bike in fibra di carbonio, elettronica Marelli WorldSBK e un motore con specifiche 2022 pronto per essere spremuto al massimo in pista. Basti pensare che questa Ducati può sprigionare una potenza di 240 cavalli, con un peso davvero ridicolo che è di appena 168 kg: insomma potreste volare su un circuito con questa moto.

Un prezzo non da saldo

Certo, come abbiamo detto le aste di solito sono davvero per pochi e anche lì abbiamo trovato Ducati da corsa uniche, come una MotoGP dell’era (poco fortunata a dire il vero) Valentino Rossi, ma questa è davvero una grande opportunità. Peccato però che il prezzo non sia per tutti. Nonostante sia finita infatti su questo sito di vendite online, il prezzo è di 105 mila euro: non proprio un acquisto economico. Ma chissà che qualche appassionato non decida di farsi un regalo “folle”.