F1, la Ferrari torna a sperare? Leclerc annuncia delle novità

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, è pronto a sorprendere ancora una volta. Stavolta si corre a Miami e la SF23 avrà diverse novità.

La Scuderia Ferrari è giunta in Azerbaijan per il quinto appuntamento stagionale. I primi 4 round sono stati tutti vinti dalla Red Bull Racing. I driver Max Verstappen e Sergio Perez si sono spartiti due Gran Premi a testa. La Ferrari, sin qui, ha conquistato un solo podio con Leclerc a Baku. Il monegasco si è riscattato, dopo un inizio di campionato da incubo.

Il driver della Rossa avrebbe voluto lottare per il titolo mondiale, ma la SF23 non si è dimostrata all’altezza delle ambizioni del venticinquenne. A Miami, questo weekend, sul circuito ricavato intorno all’Hard Rock Stadium, si svolgerà per la seconda volta nella sua storia il Gran Premio in Florida. I tifosi americani hanno accolto i ferraristi come superstar.

Leclerc e Sainz si trovano in un momento anche molto impegnativo sul piano mentale. Inevitabilmente, con contratti in scadenza al termine del prossimo anno, si sprecano le illazioni in merito ad un loro futuro professionale altrove. Sainz è stato associato all’Audi e Leclerc alla Mercedes. Entrambi vogliono scrivere pagine indelebili di Motorsport a Maranello, ma la pazienza avrà un limite. Miami è un tracciato anomalo con una parte mista dove si nascondono diverse insidie.

Le parole di Charles Leclerc

La F1 entrerà in una nuova fase dove i piloti saranno impegnati in un tour de force clamoroso con tantissimi GP in rapida successione. Charles, come ammesso nella press conference, intanto si rilassa al pianoforte, componendo melodie: “La nuova canzone? Se vi piace la musica deprimente, sono l’artista giusto. La mia musica non è così bella, sono un pilota. L’ho fatto per divertimento, una prima di Baku e una prima di Miami. Due milioni di ascolti? Anche Nyck De Vries suona il piano, abbiamo lo stesso insegnante. Il piano è troppo grosso per essere portato in viaggio”.

La squadra sta lavorando a Maranello per portare in pista importanti aggiornamenti. Nelle prossime tappe vedremo anche una Ferrari con componenti tecnici ancor più pinto. A Miami già ci sarà un nuovo diffusore ed è stato deliberato un alettone posteriore da medio carico con il mono-pilone. Partendo dai dati raccolti a Baku dove Leclerc ha registrato la pole position ed è salito sul terzo gradino del podio.

“Baku? È stato bello dopo tre gare negative, in Azerbaijan abbiamo fatto la prima pole e dimostra quanto la nostra macchina sia forte in qualifica. Dobbiamo lavorare sul passo gara, perché la Red Bull è ancora troppo forte. Gli aggiornamenti? Dovrebbero spingerci nella direzione giusta, ma non so se basteranno a lottare con loro”, ha analizzato Charles.

Gli Stati Uniti, inoltre, rappresentano un palcoscenico importante per la Ferrari. Correre a Miami è una vetrina che potrebbe avere delle ricadute anche in chiave business. Per la Rossa rappresenta un ulteriore incentivo a spingere per colmare il divario prestazionale con Red Bull Racing, Aston Martin e Mercedes. Charles Leclerc è carico e vorrà mettere tutti in riga, a partire dalla qualifica.