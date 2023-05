Sainz la spara grossa: ecco perché la vittoria è molto vicina

Carlos Sainz ha parlato nel giovedì del Gran Premio di Miami, analizzando l’attuale situazione del Cavallino. Ecco le sue parole.

L’inizio di stagione della Ferrari è stato sicuramente molto deludente, con un solo podio conquistato in quattro gare. A portarlo a casa è stato Charles Leclerc a Baku, mentre Carlos Sainz non è mai andato oltre un quarto posto, maturato nel round inaugurale in Bahrain, dopo un sorpasso subito nel finale da parte di Fernando Alonso.

Il duello tra gli spagnoli ha visto primeggiare ancora una volta l’alfiere di casa Aston Martin in quel di Baku, dove Nando ha piazzato un sorpasso splendido ai danni del suo rivale. Va detto, a questo punto, che Carlitos sta deludendo e non poco, visto che per tutto l’inverno aveva parlato di titolo mondiale e di possibilità di giocarsela con i primissimi.

Le prime gare hanno messo in mostra una netta differenza di rendimento con il compagno di squadra, che è stato più sfortunato di lui vista la rottura di Sakhir. A questo punto, lo spagnolo deve solo rimboccarsi le maniche e sperare di recuperare in fretta, anche se c’è la sensazione che non sarà così facile tornare in bagarre per la vittoria.

Sui social network, nei suoi confronti, inizia ad esserci molto rancore da parte dei tifosi, che non lo reputano all’altezza di un marchio come la Ferrari. Di certo, il Cavallino non gli sta dando una mano, visto che la SF-23 non è competitiva come lui si augurava, ma Sainz non è in grado di metterci quel qualcosa in più che invece riesce a Leclerc, che il tocco del fenomeno lo fa sempre vedere.

La speranza è che qualcosa possa cambiare a partire da Miami, pista in cui chiuse terzo lo scorso anno e nella quale la Rossa presenterà le prime, importanti novità tecniche. A spiccare c’è un nuovo fondo, un nuovo diffusore posteriore ed un’ala posteriore rivista, che di sicuro possono dare una mano.

Sainz, ecco le sue prime parole nel paddock di Miami

Carlos Sainz è stato tra i protagonisti del giovedì del Gran Premio di Miami, quinta tappa del mondiale di F1 targato 2023. Lo spagnolo ha bisogno di trovare una reazione rapida, nella speranza che la Ferrari dotata degli upgrade aerodinamici possa essere più adatta al suo stile di guida.

Le sue parole alla stampa sono comunque cariche di fiducia: “Lo scorso anno non c’era bisogno degli errori della Red Bull, visto che avevamo un potenziale che ci permetteva di giocarcela ad armi pari. Credo, tuttavia, che quest’anno potremmo giocarcela su alcune piste, e spero che presto arrivi la mia seconda vittoria. Ci sono ancora tante piste su cui correre, non so dove e quando arriverà, ma credo che non manchi poi molto“.

Sainz ora deve trasformare le parole in fatti, visto che ciò non gli è riuscito poi così bene negli ultimi tempi. La Ferrari testerà le novità tecniche nelle prime prove libere, ed in base alla raccolta dati, verrà poi deliberata la configurazione aerodinamica del fine settimana. Tutti quanti seguiranno con grande attenzione questo turno, che può dirci molto sul futuro della stagione di questo team.