Verstappen è già raggiante: le sue parole non danno scampo ai rivali

Max Verstappen ha commentato il venerdì di prove libere del GP di Miami, raccontando le sue prime sensazioni. Ecco come vanno le cose.

Il passo lo detta sempre Max Verstappen, il quale ha concluso al comando le prove libere del venerdì del Gran Premio di Miami. Il campione del mondo ha girato in 1’27”930, dimostrandosi l’unico in grado di abbattere il muro dell’1’28”, staccando e neanche di pochissimo il gruppo di inseguitori calzando un treno di gomma Soft.

Dietro all’olandese ci sono le due Ferrari, con Carlos Sainz secondo e davanti a Charles Leclerc. Lo spagnolo si è preso 385 millesimi, tenendo dietro per meno di un decimo il compagno di squadra. Fatica, invece, Sergio Perez, che con l’altra Red Bull si è fermato a quasi mezzo secondo da Super Max.

La sensazione è che su questa pista ci sia poco da fare per Checo, che è tornato al distacco che si vede di solito dal rivale, dopo la magia di Baku che ci ha fatto credere di poter seguire una vera lotta tra i due. Il messicano ha ammesso di aver vissuto una giornata complessa, affermando di non sentirsi ancora a proprio agio con la vettura su questa pista, con il giro più veloce rovinato da un bloccaggio.

Verstappen, dal canto suo, non appena andato in pista ha fatto subito una bella differenza, ed è ovvio che questo sia un punto importante a proprio favore. Il confronto con le Ferrari sul passo gara è stato nettamente a favore delle Red Bull, con Leclerc è andato invece a sbattere mentre lottava per cercare di reggere il ritmo delle rivali.

Verstappen, ecco le sue parole dopo le libere di Miami

Max Verstappen è molto soddisfatto del primo giorno di lavoro in quel di Miami, pista dove dominò la scena in gara lo scorso anno. La Red Bull ha un bilanciamento mostruoso, e lo stesso campione del mondo lo ha riconosciuto nel corso delle interviste post-libere, nel quale non ha nascosto la proprio contentezza.

Ecco le sue parole: “Il tracciato è molto scivoloso se si va fuori dalla traiettoria ideale e con poco grip, mentre in linea è abbastanza buona. La cosa buona per noi è che abbiamo trovato subito un ottimo bilanciamento, cosa che si è vista in ogni condizione. Ovviamente, ci sono delle cose che possono essere sistemate, ma questo vale per sempre. Vorremmo migliorare ed essere più veloci in curva, ma ci sarà anche da vedere il meteo al sabato. Comunque sono contento, è stata un’ottima giornata“.

Verstappen ha poi sottolineato la bontà di questa macchina nella situazione in cui viene imbarcata più benzina: “Non abbiamo avuto la possibilità di fare dei long run consistenti, ma ciò vale per tutti. Tuttavia, mi sento di poter dire che quando scendiamo in pista con parecchia benzina troviamo in poco tempo un ottimo bilanciamento. Vedremo in cosa riusciremo a fare dei passi in avanti“.

A questo punto, pensare di battere Super Max sulla pista di Miami appare un vero e proprio miracolo, anche per lo stesso Sergio Perez. Il messicano ha bisogno di un netto step se vuole sperare di avere una minima possibilità, ma con la differenza che si è vista nel venerdì servirà un grande passo in avanti. La sfida è ancora aperta.