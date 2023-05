Rolls Royce viene fatta a pezzi ad un autolavaggio: immagini terrificanti

Arrivano immagini agghiaccianti per una meravigliosa Rolls Royce che in un autolavaggio ha fatto una pessima fine. La dinamica vi lascerà senza fiato.

Nei car wash possono accadere dei veri e propri disastri e, in questo caso, è avvenuto un evento a dir poco eccezionale. Chiunque vorrebbe possedere una Rolls Royce ma si tratta di una tipologia di vettura che va tenuta con i guanti. Sarebbe oltraggioso immaginare di girare all’interno di una Cullinan in pessimo stato. Pare logico, quindi, che il proprietario di questo gioiello abbia deciso di ripulirla in un autolavaggio, ma i risultati sono stati terribili.

La Rolls Royce è una delle vetture più iconiche dell’industria automobilistica mondiale. Questa auto inglese di lusso è lunga 534 cm, larga 2 m è presente un’altezza di 184 cm. Si tratta di una struttura imponente che anche negli spazi interni regala sforzo e comfort. Non è accessibile, naturalmente, a tutti dato che parte da 350.000 € circa e la versione più accessoriata e completa può arrivare anche a superare i 400.000 €.

Sotto il cofano batte un motore V12 da 6800 di cilindrata con 571 cavalli, mentre la versione black badge gode addirittura di 600 cavalli. In entrambi i casi la top speed è limitata a 250 km/h, mentre i consumi sono proibitivi per un qualsiasi comune mortale. Varia, infatti, tra i 15,15 i 16,39 litri per una percorrenza di 100 km. La trazione è integrale, tutte le ruote sono sterzanti e le sospensioni sono pneumatiche a controllo elettronico. Non è ovviamente un’auto pensata per ridurre l’impatto ambientale. Le sue missioni Co2 raggiungono i 370 g/CO2.

Il bollo parte da 2.200 € annui e per di più va aggiunto anche il super bollo di altri 8.300 €. Si tratta quindi di un’auto costosissima e che forse avrebbe fatto meglio a non entrare in un comunissimo car wash che la esponesse ad eventuali colpi. Non è la prima volta, infatti, che assistiamo a veri e propri car distruction in banali lavaggi.

La Rolls Royce Cullinan

Sul profilo Instagram di supercar.fails vi sono tantissimi video che vi faranno soffrire. Vetture di lusso fatte a pezzi in svariati modi. In tal caso a mettere in mostra gli effetti di un lavaggio da incubo ci ha pensato la “RDB LA”, una delle concessionarie più note in California. Non è ancora chiaro se siano state le dimensioni della vettura a provocare il disastro, ma la mastodontica Rolls Royce è risultata troppo ingombrante per i rulli nel momento in cui è passata sotto.

A quel punto il retrotreno è stato colpito in malo modo addirittura al punto da scardinare il semiasse posteriore e la targa. Le immagini mettono in mostra una vettura praticamente fatta a pezzi benché la solidità della RR sia nota in tutto il mondo. In questi casi i car wash non si prendono le responsabilità degli effetti dei danni.

Nella maggior parte degli autolavaggi è presente addirittura un cartello che deresponsabilizza i proprietari. L’unica circostanza che, invece, può salvare il proprietario del mezzo è quella di avere un’assicurazione specifica che copre eventuali danni anche in circostanze di questo tipo.