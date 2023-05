Tesla, incredibile “regalo” ai suoi clienti: vi sveliamo noi il trucco

Le vetture elettriche di Cupertino hanno avuto un impatto importante sul mercato dell’Automotive. Ecco come funzionano le ricariche gratis Tesla.

Il brand di Cupertino, fondato da Elon Musk, ha segnato una rivoluzione epocale nell’ambito delle EV. Il marchio numero 1 al mondo per vendite di automobili full electric sembra inarrestabile. Le novità giunte negli ultimi tempi dal consiglio europeo hanno steso un tappetto rosso alla Tesla. Dal 2035, infatti, in Unione Europea non saranno più prodotte e vendute auto con motori termici.

Il divieto vale anche per quanto riguarda le ibride. Ciò vuol dire che persino una casa top come la Toyota potrebbe essere scalzata da produttore leader mondiale di automobili. Il futuro è una pagina bianca tutta da scrivere ed è proprio il bianco Tesla che potrà dettare legge. Elon Musk è stato straordinario ad anticipare i tempi, partendo da una Lotus e montando un motore 100% elettrico.

Da progetto per pochi è diventato un simbolo di innovazione. Il brand americano dal 2008 ad oggi ha avuto una crescita costante, puntando su batterie sempre più efficienti. Uno dei tratti distintivi della Tesla è anche la tecnologia delle wall personalizzate che velocizzano le operazione di ricarica. Per chi può permettersi l’acquisto di una Tesla, il tempo è quasi più importante dei costi.

In un momento di grande crisi economica e dell’Automotive in generale, il marchio americano ha sviluppato soluzioni alternative per farsi apprezzare. Non ha destato nemmeno scalpore la variazione di prezzo, al ribasso, di alcuni modelli. Lo stesso Musk aveva ammesso che i costi in precedenza erano oltraggiosi, ma in tanti avevano, comunque, acquistato i modelli.

I km di ricarica gratis della Tesla

Partiamo dal presupposto che il costo della ricarica di una Tesla con una presa domestica dipende dal prezzo per kWh e dalle dimensioni delle batterie. Una Model 3 presenterà un costo diverso rispetto alla Model X. Le vetture americane possono essere ricaricate attraverso la presa domestica di casa oppure con le proprie reti di stazioni Supercharger.

La Tesla sta dotando il mondo di colonnine di ricarica rapida in meno di un’ora. In Francia già ve ne sono più di 150. I prezzi sono superiori rispetto alle reti domestiche, ma il lusso si paga. In ogni caso, a parità di km, una vettura a benzina costa sempre più rispetto al prezzo di una ricarica con un Supercharger. In Italia le soluzioni di ricarica pubbliche si diffonderanno, ma l’inizio non è stato dei migliori.

Gli italiani non sono rimasti entusiasti dell’imposizione politica ricevuta. Nonostante sia possibile installare una stazione di ricarica a casa i prezzi per un italiano medio sono proibitivi. Tutte le auto elettriche sono costose, ma in particolar modo quelle lanciate sul mercato dal boss Elon Musk. Qualsiasi espediente è buon per risparmiare.

Sul sito della Tesla si evince che se hai partecipato ad un precedente programma referral tramite il brand americano, potresti avere a disposizione chilometri di ricariche Supercharger gratuiti. Basta andare sull’app personal per controllare se di dispone di ricariche illimitate e gratuite presso postazioni Supercharger. Quando i chilometri di ricariche Supercharger gratuite si esauriscono, vengono applicate le tariffe Supercharger tradizionali.