Lamborghini, ecco la Revuelto: il Toro entra nel mondo dell’ibrido

Ecco le prime della Lamborghini Revuelto, ovvero l’erede dell’Aventador Plug-in ibrida. Si tratta di una belva da oltre mille cavalli.

In casa Lamborghini si cambia e ci si accoda alle nuove tecnologie per il futuro. Dopo mesi di attesa, è stata svelata la nuova Revuelto, ovvero la prima supercar Plug-in ibrida della casa di Sant’Agata Bolognese. Si tratta dell’erede dell’Aventador, che era uscita dalla produzione a settembre dello scorso anno con la realizzazione degli ultimi esemplari.

La casa del Toro ha intenzioni serie sull’elettrico ed investirà in queste tecnologia, ma una full electric non arriverà prima del 2028, almeno stando a quanto dichiarato più volte dal CEO Stephan Winkelmann. Tuttavia, il futuro è già arrivato, e la nuova Revuelto promette davvero bene, con gli appassionati della Lamborghini che potranno contare su un loro vecchio conoscente.

Infatti, la vettura continuerà ad essere spinta da un motore V12, una tradizione per ciò che riguarda questo costruttore, che nonostante il tempo che passa non ha intenzione di abbandonare il suo cavallo di battaglia. Nelle prossime righe, andremo alla scoperta di tutti i segreti della nuova nata.

Lamborghini, tutti i segreti della nuova Revuelto

La Lamborghini Revuelto tiene fede alla tradizione e monta un motore V12 aspirato, rinunciando al turbo che in questo periodo storico sta rubando la scena. La cilindrata è di 6,5 litri, con limitatore fissato a 9500 giri al minuto. La potenza complessiva, tra parte termica ed elettrica, raggiunge un picco di 1015 cavalli, grazie ai tre motori elettrici ed alla trazione integrale.

Il cambio è a doppia frizione e ad otto rapporti, montato in posizione trasversale, ed anche in questo caso si è tenuto conto di un modello iconico del passato, emulando la Miura. Nel tunnel centrale è stato così lasciato spazio per la batteria agli ioni di litio, situata nella scocca realizzata in fibra di carbonio. Le performance sono davvero da brividi, visto che la Revuelto raggiungerà la velocità massima di 350 km/h, con uno scatto che permette di raggiungere i 100 km/h partendo da zero in soli 2,5 secondi.

La nuova arrivata di Lamborghini è un prodigio di ingegneria, anche se ha un punto debole nel peso, che arriva a toccare i 1800 kg. Le auto di oggi, sempre più tecnologiche e ricche di sistemi ibridi stanno aumentando a livelli impressionanti in termini di massa, e questo potrebbe avere degli effetti non da poco sul fronte della guidabilità.

La Revuelto è ibrida e si ricarica anche in movimento

Uno degli aspetti più interessanti riguardo alla Lamborghini Revuelto che è appena stata svelata è il fatto di essere una HPEV, ovvero una Hybrid Performance Electrified Vehicle, dotata di una batteria agli ioni di litio da 3,8 kWh, che si ricarica tramite un cavo che la collega alla rete elettrica per una potenza massima di 7 kW, con un tempo massimo di circa mezz’ora per ottenere una ricarica completa della parte elettrificata.

Molto curioso e vantaggioso il fatto che possa essere ricaricata anche mentre si guida, visto che è dotata di un sistema di frenata rigenerativa collegato al motore V12 a benzina. La tecnologia su questo modello è davvero allo stato dell’arte, anche se permane qualche dubbio, come detto prima, riguardo alla questione del peso, che è però in parte controbilanciata da un’aerodinamica ottimale.

Sono presenti quattro generatori di vortici posteriori che gestiscono al meglio il flusso dell’aria, mentre nel sottoscocca sono presenti delle sottili lame ricurve che completano il lavoro. Nei prossimi giorni arriveranno ulteriori approfondimenti, ma per il momento, gustatevi le forme di questo gioiello in questo video caricato sul canale YouTube “AutoTrader“. Nelle immagini è possibile apprezzare ogni dettaglio di questo capolavoro di Sant’Agata Bolognese, una vera e propria pietra miliare.