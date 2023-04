MotoGP GP Spagna, Warm-up: Quartararo comanda, Bagnaia quinto

Nel Warm-up della MotoGP a Jerez de la Frontera emerge Fabio Quartararo, seguito da Brad Binder con la KTM. Quinto Pecco Bagnaia.

Sopresa generale nel Warm-up della MotoGP in quel di Jerez de la Frontera, dove ha prevalso Fabio Quartararo con la Yamaha, che ha girato in 1’37”161, rispondendo con ferocia alle difficoltà di questo week-end. Il francese è stato al top praticamente per tutta la sessione, evidenziando un passo molto buono, anche se sarà costretto a partire dalle retrovie.

Alle spalle del campione del mondo 2021 c’è Brad Binder, ovvero colui che si è imposto nella Sprint Race del sabato, e che si candida ad un ruolo da favorito per oggi pomeriggio. Il terzo tempo è di Jorge Martin con la Ducati Pramac, ma sia lui che l’alfiere di casa KTM sono rimasti staccati di oltre due decimi dal battistrada.

Quarto Marco Bezzecchi, ed anche da parte sua sembrano essere arrivati segnali di risveglio dopo un fine settimana complesso. Segue Pecco Bagnaia, che dopo il secondo posto della “garetta” del sabato punta al colpo grosso, su una pista in cui la Ducati ha dominato nell’ultimo biennio, ed in cui tutti si augurano il tris. Il campione del mondo della MotoGP ha l’occasione per rispondere alle critiche.

Sesta piazza per la prima delle Honda, quella del team LCR con Takaaki Nakagami, che in questo week-end pare averne molto di più rispetto al vincitore di Austin e suo compagno di squadra, ovvero Alex Rins. Settimo Miguel Oliveira, con la prima delle Aprilia, ovvero quella del team RNF, seguito da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, ovvero le Ducati del Gresini Racing. Chiude la top ten un”altra KTM, quella di Jack Miller.

MotoGP, attenzione alle temperature ed al meteo

Il Warm-up della MotoGP in quel di Jerez de la Frontera si è svolto in condizioni ben diverse rispetto al resto del fine settimana. Infatti, sopra alla pista andalusa è arrivato un cielo coperto abbastanza minaccioso, che ha fatto crollare le temperature. Considerando che non si trattava di simulazioni di qualifiche, i tempi sono stati davvero molto rapidi, e Fabio Quartararo è apparso molto a proprio agio.

Si è confermata anche la KTM, che con Brad Binder vuole continuare a giocare un ruolo da protagonista, ma il passo di Pecco Bagnaia, in termini di costanza, è stato davvero ottimo. Il campione del mondo della MotoGP sarà di fronte ad una gara molto complessa, sulla pista che lo vide dominare lo scorso anno. Infatti, da parte sua, non sarà ammesso il minimo errore.

Come detto in precedenza occorrerà far attenzione all’incognita meteo. Le previsioni, al momento, non indicano pioggia, ma le nuvole di stamattina hanno fatto scattare un minimo di allarme. Inoltre, le temperature dell’asfalto sono crollate, e questo potrebbe cambiare i valori in campo.

Quartararo, tanto per fare un esempio, è sempre stato fuori dai primi dieci in questi giorni, ma stamattina sembrava davvero volare, e questa è una grande iniezione di fiducia in vista del pomeriggio, dove potrà accadere davvero di tutto su una pista molto difficile. Alle 15 la partenza della gara.