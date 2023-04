Ferrari, Sainz umiliato da Leclerc: la sua reazione stupisce

Carlos Sainz ha chiuso con il quarto tempo le qualifiche ufficiali per determinare la griglia del GP di Azerbaijan. Ecco cosa ha dichiarato il figlio d’arte del Matador.

La F1 è tornata in pista, dopo 3 settimane di stop, a Baku e la Ferrari è sempre stata sotto i riflettori. La squadra modenese avrebbe voluto mettere a tacere le voci di crisi, tuttavia non si è fatto altro che parlare dei vari cambiamenti. Il d.s. Laurent Mekies ha accettato la corte della AlphaTauri e prenderà il posto di Tost nel 2024, nel ruolo di team principal.

Il francese è stato annunciato in fretta e furia dall’ex team Minardi, lasciando la Rossa con un ulteriore grana da gestire, sino al termine della stagione. Il tecnico, infatti, è seduto sul muretto della Ferrari. Dopo le dimissioni dell’aerodinamico David Sanchez, un altro pezzo della Scuderia verrà a mancare. Carlos Sainz, inoltre, è stato linkato ad Audi, mentre Charles Leclerc alla Mercedes.

Troppe voci, causate, principalmente, da una crisi molto profonda. Con l’arrivo di Frederic Vasseur, in tanti, avevano considerato possibile l’approdo di nuovi tecnici. La vera rivoluzione arriverà nel 2024 in vista di una rinascita negli anni successivi. Carlos, dopo un inizio al di sotto delle aspettative, non ha accolto con grande entusiasmo le voci che sono circolate sul suo conto.

Ha giurato amore alla Scuderia modenese che ha creduto in lui e con la quale ha vinto il primo storico GP in carriera in Formula Uno. 20 punti in 3 Gran Premi rappresentano un bottino scarso, tuttavia Leclerc non è andato oltre i 6 punti. Un inizio drammatico per la Scuderia nel 2023. Il figlio d’arte del Matador, quantomeno, è al quinto posto della graduatoria, a pari punti con Lawrence Stroll.

La reazione di Carlos Sainz

Le qualifiche del GP di Azerbaijan, dopo una sola di libere, sono state caratterizzate da numerosi crash. Dopo il botto di De Vries (AlphaTauri) che ha comportato una lunga pausa, un’altra bandiera rossa, per la toccata contro le barriere di Pierre Gasly (Alpine), ha interrotto il Q1. Carlos, con gomme fredde, ha fatto molta fatica, finendo anche in testacoda. Ha perso il posteriore e, a quel punto, è stato anche un pizzico fortunato a non toccare gli insidiosi muretti.

Dopo aver chiuso dodicesimo in Australia, a seguito del clamoroso crash con Alonso con conseguente penalità, il #55 avrà bisogno di un grande risultato. La Rossa non è ancora salito sul podio in questa annata e, domenica, Carlos partirà dalla quarta posizione, ma si è preso 8 decimi dal poleman Leclerc. Al secondo posto scatterà Max davanti al teammate Perez.

Lo spagnolo, al termine delle qualifiche, a Sky ha dichiarato: “Non si vedeva probabilmente da fuori, ma non ero al 100 percento, ho faticato fin dalle libere con la macchina. Mi è mancata fiducia, appena ne prendevo un po’ facevo un errore che mi ricacciava indietro. Ho pagato anche il fatto di non avere un set nuovo in Q3, ma è colpa mia“.

“Non sono stato veloce, non me l’aspettavo. Avevo usato tre set di gomme, Charles ne aveva usati due: non ero nelle stesse condizioni dei top, ma è mia responsabilità averne usato uno in più prima. Devo cercare un motivo, peccato essere in regime di parco chiuso e non poter modificare la macchina. Lavorerò per essere più veloce già da domani“.