Quanto costa una gomma di una Lamborghini? Il prezzo vi farà tremare i polsi

Quando si acquista una supercar, si alzano le spese per ogni minimo elemento. Ecco quanto costa una ruota di una Lamborghini.

Il marchio Lamborghini è uno dei grandi sogni degli appassionati italiani di motori, ed è ben comprensibile il motivo di tutto questo. Le auto della casa di Sant’Agata Bolognese sono strepitose sul fronte del design, ma anche dal punto di vista della potenza e delle prestazioni che sono in grado di sprigionare. Negli ultimi giorni, siamo entrati in contatto con l’ultima arrivata, vale a dire la Revuelto, che ci ha già stregato per le sue forme.

Parliamo infatti della prima plug-in ibrida della casa italiana, che sicuramente ha un handicap nei 1800 kg di peso che la contraddistinguono, ma che a livello di performance è una belva senza eguali. Il motore è un’opera d’arte, così come la posizione delle batterie e l’arretramento del cambio.

La Lamborghini Revuelto può riscrivere la storia del marchio, ma oggi vi sveleremo una curiosità che in pochi sanno. Infatti, una delle spese maggiori riguardo alla manutenzione di queste supercar è il cambio delle gomme, che richiede svariate centinaia di euro, andando anche in quadrupla cifra quando si tratta di questi caccia della casa del Toro.

Lamborghini, ecco quanto è il prezzo delle gomme

Le supercar sono delle auto che vanno considerate in maniera del tutto diversa dalle altre, ed ora vi andremo a spiegare cosa intendiamo con questa dicitura. Prima di tutto, le Ferrari, le Lamborghini o qualsiasi altra creatura così unica, è soggetta al cosiddetto superbollo, legato alla potenza strabiliante di queste vetture.

Inoltre, anche l’assicurazione si alza notevolmente a livello di prezzo, così come tutte le altre spese associate alla manutenzione del vostro gioiello. Non va dimenticato anche che queste vetture consumano molto più rispetto a quelle tradizionali, e che anche il carburante può diventare una spesa ancor più importante da gestire.

Tuttavia, chi può permettersi una vettura della casa del Toro non si preoccupa di certo di pagare queste spese, così come può stare tranquillo sul fronte delle gomme. Esse hanno un prezzo molto importante, ed abbiamo fatto un giro sul mondo del web per cercare di capire le offerte migliori.

Una delle spese minori che siamo riusciti a trovare è situata su “Trovaprezzi.it“, dove un set di pneumatici Pirelli P-Zero ha un prezzo che parte da 338 euro fino ad arrivare a 354 a gomma, una spesa ben differente rispetto a quella che è richiesta per le auto normali. Infatti, un set di gomme arriva così a costare ben oltre i 1200 euro, quando di solito si riescono a spendere 500-600 euro per il cambio delle coperture.

Altre fonti ci parlano di una cifra leggermente più bassa, ma sempre e comunque una spesa molto elevata considerando che parliamo di pneumatici e non di motore o trasmissione. Su “Automotore.it” è stato affermato che con le gomme Pirelli P-Zero PZ4 sono sufficienti circa 1184 euro per cambiare gli pneumatici, un’altra spesa notevole.

La spesa si alza ed anche tanto se si parla di una vettura come la Urus, ovvero il Suv che necessita di gomme ben più grandi a livello di dimensioni, facendo spendere al cliente anche 1400-1500 euro, praticamente uno stipendio medio italiano che se ne andrebbe solamente per passare dalle gomme estive a quelle invernali e viceversa.

La Lamborghini richiede dunque una certa tipologia di gomme, che costano un sacco di soldi e che richiedono cambiamenti abbastanza regolari. Il marchio di Sant’Agata Bolognese ha una stretta partnership con la Pirelli, e si può dire quasi con certezza che le uniche gomme che le auto italiane calzano sono proprio quelle milanesi, che di certo si fanno pagare ed anche a caro prezzo.