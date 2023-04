Ginevra Lamborghini, il vestito è trasparente: il seno è in bella vista lì

Ginevra Lamborghini sa bene come far impazzire i suoi follower e con certe fotografie ha saputo mostrare ancora una volta la sua bellezza.

Tra le varie influencer che stanno ottenendo i migliori risultati in questi anni, di sicuro non possiamo non citare Ginevra Lamborghini. La figlia d’arte, e la sorella della grande Elettra, da diverso tempo è al centro dell’attenzione popolare anche grazie a una serie di scatti da perdere la testa.

La bellissima Ginevra sa molto bene come usare il proprio canale di Instagram, tanto è vero che con un vestito praticamente trasparente ha saputo mandare tutti al manicomio. La ragazza infatti al di sotto di esso non aveva proprio nulla, con il suo Lato A che poteva essere facilmente ammirato.

Soprattutto nel primo scatto si vede davvero tutto, con lei che chiude gli occhi quasi a volersi inebriare della sua stessa bellezza. Per quanto riguarda invece le altre fotografie preferisce mettersi in evidenza in altre forme, passando dalla posa di profilo al fronte fotocamera.

Molto bella anche una nella quale mostra le sue gambe lunghissime ed eccezionali con una giacca che si appoggia solo a una sua spalla. Insomma, la Lamborghini ha voluto far vedere come in ogni posizione e in qualsiasi angolazione sia una ragazza davvero incantevole.

A completare inoltre questo scatto ci ha pensato la collaborazione con uno dei più noti fotografi che ci siano nel mondo della moda: Daniele Guidetti. Unendo le forze tra due dei più importanti personaggi dello spettacolo non poteva far altro se non uscire una sequenza da sogno.

Ginevra Lamborghini: oltre 1000 commenti solo per lei

Vedendo il risultato di questi scatti diventa abbastanza evidente come la bella Ginevra Lamborghini sia stata in grado di sbaragliare la concorrenza. In totale lei ha saputo toccare i 1055 commenti, e siamo sicuri che il numero è destinato a crescere ancora di più.

Il numero dei mi piace invece è davvero incalcolabile, ma quello che ormai è conosciuto e noto a tutti è il numero dei suoi follower che ormai sta raggiungendo quota 300 mila. Per commentare queste sue fotografie la ragazza ha scelto di utilizzare semplicemente l’emoticon della bilancia.

Non sappiamo dire di preciso cosa abbia voluto significare, anche se sappiamo che questo è il suo segno zodiacale. Può essere un riferimento proprio a questo e agli astri oppure sta solo a significare che ha trovato il giusto equilibrio nella sua vita. Qualunque possa essere la motivazione, la bella Ginevra ancora una volta ha fatto centro.