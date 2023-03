Alfa Romeo, arriva una nuova Giulietta Spider? Può tornare il mito

L’Alfa Romeo Giulietta Spider potrebbe tornare, ed oggi vi faremo vedere il lavoro di un esperto. Le sue immagini fanno sognare i fan.

Grandi novità in casa Alfa Romeo per il prossimo futuro. L’attesa è adesso tutta concentrata su ciò che accadrà tra poco meno di un anno, visto che gli inizi del marzo 2024 sono stati designati per il lancio del nuovo B-Suv. Si tratterà della prima elettrica del Biscione, che avrà però anche delle versioni con motore a combustione.

Lo switch completo di Alfa Romeo avverrà nel 2025, quando la Giulia ed il Suv Stelvio cambieranno faccia divenendo EV a tutti gli effetti, e senza più presentare le varianti ibride o con il solo motore termico. Nel frattempo, oggi andremo a parlare di un vero e proprio mito italiano, che è atteso ad un clamoroso ritorno.

Alfa Romeo, ecco come sarà la nuova Giulietta Spider

In casa Alfa Romeo non si è certo nuovi nel ritirare fuori i vecchi nomi delle auto che hanno fatto la storia di questo marchio e riutilizzarle su quelle in uscita. Questo potrebbe essere il caso della Giulietta Spider che potrebbe arrivare nei prossimi anni, e va detto che il suo ritorno sul mercato è molto probabile.

Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato dell’intenzione del marchio del Biscione di riportare in vita la Giulietta tradizionale, ed è ovvio che una versione Spider non possa che fare ancor meglio al brand. Ad immaginarla, in questi giorni, ci ha pensato Tommaso D’Amico, che ha caricato un bel video sul suo canale YouTube.

L’architetto e designer ci ha come al solito deliziato con un grande lavoro, immaginando anche la parte motoristica e meccanica di questa Alfa Romeo, oltre che gli interni. Secondo l’autore, il motore montato sarà un 2.0 turbo AT8 a benzina da ben 200 cavalli e con trazione posteriore, con cambio ovviamente automatico.

La carrozzeria potrà offrire diverse tipologie di motori, mentre la plancia strumenti dell’abitacolo sarà ricca di optional di ultimissima generazione. Anche il sistema di infotainment sarà del tutto rivisto, ma come suo solito, l’autore ha immaginato una vettura che avrà un motore a benzina, senza lasciar spazio all’ibrido, e va detto che anche a noi piacerebbe che fosse così.

In realtà, il futuro della casa di Arese è ormai segnato in modo inesorabile, visto che l’obiettivo è quello di elettrificare tutto entro il 2027. A questo punto, è facile pensare che un’eventuale Giulietta (sia coupé che Spider), che possa arrivare in un prossimo futuro andrà ad essere almeno ibrida, ma non certo con un semplice motore termico. Il tempo chiarirà finalmente i nostri dubbi, nella speranza che questo mito italiano torni tra noi.

L’Alfa Giulietta Spider un’icona dei bei tempi andati

L’Alfa Romeo Giulietta Spider è una vettura che risale a dei tempi molto lontani, visto che la sua produzione avvenne tra il 1955 ed il 1962, anni in cui questo marchio dominava il mondo delle corse e si faceva valere in ogni campo delle quattro ruote, un qualcosa che oggi avviene molto di rado a dire il vero.

La Spider di quell’epoca venne voluta dagli Stati Uniti, in particolare, dall’importatore di auto del Biscione Max Hoffman, che richiese alla casa di Arese di realizzarne un numero elevato per portarle oltreoceano. Il successo fu impressionante, ma da questo punto di vista gli importatori, che conoscevano bene la clientela americana, non avevano dubbi.

Veder rinascere un mito come la Giulietta sarebbe davvero splendido, visto ciò che questo gioiello ha rappresentato per noi ed anche per il mondo delle quattro ruote. Nel video che abbiamo qui postato, potete farvi una seria idea delle sue forme, nella speranza che la casa italiana pensi seriamente a riportare in vita questo nome per una sua vettura in futuro.