Superbike, Ducati e Bautista nella storia: statistica da brividi per loro

Alvaro Bautista e la Ducati non hanno rivali in Superbike, ed entrambi hanno raggiunto dei traguardi da record. Ecco di cosa si tratta.

Il fine settimana del Gran Premio d’Olanda della Superbike ha confermato il fatto che la Ducati e che Alvaro Bautista fanno un altro sport. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha letteralmente dominato la scena, vincendo sia Gara 1 che Gara 2, ma anche la Superpole Race di domenica mattina.

La seconda gara di Assen ha fatto capire come Bautista sia perfettamente in grado di giocare con gli avversari, dando l’illusione a Toprak Razgatlıoğlu e Jonathan Rea che oggi c’era la possibilità di battagliare. Dopo la scivolata dell’alfiere della Kawasaki, per la Yamaha del campione 2021 non c’è stato nulla da fare.

Bautista ha iniziato a fare il vuoto senza alcun problema, chiudendo con ampio vantaggio sui rivali. Nella giornata di oggi, sia lo spagnolo che la Ducati hanno scritto nuovamente la storia della Superbike, con una vittoria che vale molto di più di un semplice gradino più alto del podio. La storia è sempre più vicina per il campione iberico.

Superbike, numeri strepitosi per Ducati ed Aprilia

La Superbike deve inchinarsi alla Ducati, che in Olanda, con la vittoria in Gara 2 ad Assen di Alvaro Bautista è salita a quota 400 vittorie. Nessuno può pensare di impensierirla, visto che Kawasaki è ben lontana anche dalle 200 vittorie, così come tutte le altre che non hanno una storia così importante tra le derivate di serie.

La casa di Borgo Panigale ha confermato la superiorità impressionante della Panigale V4 R, e Bautista stesso è salito a quota 40 vittorie in carriera. Questo 2023 non ha dato alcuna speranza ai rivali, visto che sin dal round di apertura di Phillip Island, a fine febbraio, lo spagnolo e la sua Rossa griffata Aruba.it hanno dominato la scena.

In questa stagione Bautista può anche puntare ad un altro primato, ovvero diventare il pilota della Ducati ad aver vinto più gare nella storia della Superbike. Infatti, attualmente c’è davanti a tutti Carl Fogarty, vincitore di 4 titoli mondiali. In termini di vittorie con il marchio bolognese, il nativo di Blackburn è a quota 55, per cui ancora a +15 su Bautista.

Considerando il fatto che si corrone tre gare a week-end (anche la Superpole Race conta per le statistiche) e la superiorità della Panigale V4 R, è molto probabile che il rider iberico possa diventare il più vincente di sempre, ma è ovvio che debba continuare in questa maniera durante il resto del campionato.

Le derivate di serie vedono una superiorità pazzesca, a livello di quella che metteva in mostra sino a pochi anni fa anche Jonathan Rea con la Suzuki. La Panigale V4 R, ormai, non è più superiore solamente sui rettilinei grazie al motore, ma appare facilissima da guidare ed anche in gestione gomma.

L’unica nota stonata di questo inizio di campionato è Michael Ruben Rinaldi, che continua a faticare e che anche in Gara 2 non è andato oltre la decima posizione. Questo significa che anche lo stesso Bautista riesce a fare una differenza importante, comportandosi come un vero campione in ogni singola situazione.