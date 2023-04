MotoGP Austin, gara: Rins è imperiale e sbanca il Texas, altro erroraccio di Bagnaia

La MotoGP fa tappa ad Austin dove si impone Alex Rins, che batte Marini e Quartararo. Getta tutto alle ortiche Pecco Bagnaia.

Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP è stato vinto da uno straordinario Alex Rins, al sesto successo nella sua carriera in top class. Dopo aver concluso al secondo posto sia in qualifica che nella Sprint Race del sabato, lo spagnolo della Honda del team LCR ha regalato una gioia immensa al team di Lucio Cecchinello, riportando la casa giapponese al trionfo dopo un anno e mezzo.

Una bella mano gliel’ha data Pecco Bagnaia, che stava dominando la corsa quando è caduto alla Curva 2 poco prima della metà della gara, causando il secondo ritiro consecutivo dopo quello di Termas de Rio Hondo. Il campione del mondo della MotoGP è tornato a commettere errori gravi come avveniva nella prima parte della scorsa stagione, ed a questo punto i dubbi sono molti.

Al secondo posto è così giunto Luca Marini, che finalmente trova il primo podio in top class e conferma il grande stato di forma del Mooney VR46 Racing Team. Terzo un grande Fabio Quartararo, che nonostante una Yamaha di basso livello è finalmente riuscito ad assaggiare lo spumante in questo 2023.

Quarta posizione per l’unica Aprilia ufficiale, quella di Maverick Vinales, davanti a quella dell’RNF con il rientrante Miguel Oliveira. Sesto Marco Bezzecchi, che nonostante un fine settimana difficile riallunga su Bagnaia e vola a +11 nel mondiale, chiudendo davanti a Johann Zarco. Dietro di lui ci sono Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Augusto Fernandez con la KTM del GasGas chiude la top ten. Fuori anche Aleix Espargaró e Jack Miller.

MotoGP, Bagnaia sbaglia ancora una volta

Terza tappa stagionale per la MotoGP, che in quel di Austin vede Pecco Bagnaia scattare dalla pole position. Il campione del mondo ha dominato questo fine settimana, mettendo a referto il miglior tempo in qualifica, per poi trionfare anche nella Sprint Race di sabato e confermarsi davanti a tutti anche nel Warm-up.

Dalla prima fila anche Alex Rins con la Honda LCR e Luca Marini, con quest’ultimo che dovrà cercare di evitare di ripetere la pessima partenza del sabato che gli è costata tante posizioni importanti. Pecco tiene benissimo al via l’attacco degli inseguitori, mantenendosi al top.

Brutta caduta nelle retrovie con due Ducati coinvolte, la Pramac di Jorge Martin e quella del Gresini Racing con Alex Marquez. Scivola alla Curva 12 anche Aleix Espargaró, un gran peccato per l’Aprilia che sta vivendo un fine settimana complesso. Il campione del mondo della MotoGP incomincia a fare il suo ritmo, mentre il replay fa vedere come Martin sia franato addosso a Marquez nel contatto avvenuto nella zona del serpentone.

Molto buone le partenze di Jack Miller e Fabio Quartararo che si mettono terzo e quarto, davanti ai due del Mooney VR46 Racing Team, ovvero Marini e Marco Bezzecchi. Rins sembra in grado di reggere botta nel confronto con Bagnaia, ma anche Miller ha un buon ritmo con una sorprendente KTM, sin qui non brillante in questi giorni.

Viene portato al centro medico Marquez per l’incidente del primo giro, nella speranza di non dover apprendere di un nuovo infortunio. Altro colpo di scena con Miller che cade mentre era in terza piazza, ennesima caduta di questo fine settimana per lui. Clamoroso errore di Bagnaia che cade ancora una volta, lasciando spazio a Rins che vola in testa.

Si tratta della seconda scivolata consecutiva per il campione del mondo, che di certo non sta rendendo come ci si poteva attendere. A terra anche Joan Mir, immerso nella crisi della Honda. Quartararo nel frattempo sale al secondo posto, seguito da Marini e da Bezzecchi, che a questo punto può allungare nel mondiale.

Ad Austin una gara ad eliminazione

La MotoGP non ha di certo risparmiato emozioni in quel di Austin, visto che la gara ad eliminazione prosegue con la scivolata di Brad Binder, che poi riprende la via della pista ma in ultimissima posizione, in una giornata da incubo per la KTM. A terra anche Takaaki Nakagami, con l’altra Honda del team LCR.

Luca Marini si mette in testa il colpaccio e scavalca Fabio Quartararo, iniziando a chiudere il gap da Alex Rins che però sembra in controllo della situazione. Bella la rimonta di Maverick Vinales che sale quarto davanti a Miguel Oliveira, protagonista di un ottimi rientro, mentre scivola sesto Marco Bezzecchi che viene infilato da questi ultimi due.

Rins si rimette a fare uno sport differente e allunga nettamente sugli inseguitori, in un fine settimana in cui è stato assolutamente impressionante sul fronte del passo. Dodicesimo Michele Pirro, mentre Franco Morbidelli, approfittando dei problemi altrui, è salito in ottava piazza. Rins chiude portando a casa la vittoria, con Marini e Quartararo che completano un podio davvero inaspettato. Prossimo appuntamento a Jerez de la Frontera tra due settimane.