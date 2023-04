MotoGP Austin, Warm-up: Bagnaia continua a volare, Quartararo è secondo

Nel Warm-up della MotoGP ad Austin prevale ancora Pecco Bagnaia, che tiene dietro Quartararo ed Oliveira. Tante le cadute.

Pecco Bagnaia continua a dominare la scena in quel di Austin, dove sta per scattere il Gran Premio delle Americhe della MotoGP. Il campione del mondo è stato il più veloce anche nel Warm-up, girando in 2’03”998, precedendo per 311 millesimi Fabio Quartararo, che con la Yamaha deve fare i salti mortali.

Gli ultimi due campioni del mondo della MotoGP hanno cercato di fare il vuoto, ma Miguel Oliveira con l’Aprilia del team RNF è terzo, davanti alla RS-GP ufficiale di Maverick Vinales. La sensazione è che ci sia un bell’equilibrio tra il secondo e tutti coloro che vengono dietro, ma che Bagnaia possa fare ciò che vuole quando va in pista, senza doversi preoccupare degli altri.

Bene le due KTM ufficiali di Brad Binder e Jack Miller, davanti alla Honda di Alex Rins del team LCR. Attenzione allo spagnolo, che partira secondo dopo aver ottenuto la piazza d’onore anche nella Sprint Race, su una pista che ha sempre amato e che riesce ad esaltare la sua tipologia di guida.

Ottava posizione per Johann Zarco con la prima delle Ducati Pramac, davanti a Franco Morbidelli. Il rider capitolino aveva migliorato il suo giro nel finale, ma è scivolato, proprio mentre anche Marco Bezzecchi ed Alex Marquez uscivano di strada, a dimostrazione di un feeling non eccelso con questa pista.

La top ten l’ha completata Takaaki Nakagami, con il team di Lucio Cecchinello che sta continuando a ridicolizzare quello ufficiale. La lotta, di sicuro, non mancherà questa sera, ma è chiaro che il favorito è Bagnaia e batterlo sarà per tutti una vera e propria impresa. La pista ci dirà la verità.

MotoGP, cadono sia Bezzecchi che Morbidelli

Giornata di gara in quel di Austin per gli alfieri della MotoGP, con Pecco Bagnaia nelle vesti del grande favorito. Il campione del mondo in carica scatterà dalla pole position, con l’obiettivo di tornare in testa al campionato. Il rider torinese ha dominato la Sprint Race, riportandosi a -1 da un Marco Bezzecchi che qui in Texas non sembra troppo a proprio agio per il momento.

Il sole splende sul tracciato statunitense, ed i vari rider vanno in pista per i 10 minuti di Warm-up, dove vengono messe a punto le ultime cose in vista della gara domenicale. Ci sarà da tenere d’occhio quelle che sono le condizioni fisiche di Alex Marquez, che ha vissuto un sabato molto difficile per una serie di motivi.

Il fratellino di Marc è infatti finito per le terre, ma sembra che il tutto sia stato causato da un piccolo malore che lo ha portato addirittura a vomitare, per poi farlo scivolare. Tuttavia, lo spagnolo del Gresini Racing è regolarmente al via del Warm-up, ed è anzi uno dei primi a girare per cercare di prendere subito confidenza e di valutare le sue condizioni.

I tempi d’attacco sono piuttosto alti, con continui cambiamenti in vetta alla classifica dei migliori. Bagnaia è subito caldo ed è il primo che fa vedere qualcosina di più interessante, ma anche Miguel Oliveira va forte, dimostrando di aver smaltito l’infortunio di Portimao e di essere pronto alla carica.

L’Aprilia sarà uno degli interrogativi, visto che sino alle qualifiche non c’era stato il passo per competere con i migliori, ma nella Sprint Race Alex Espargaró, ha ottenuto un grand quarto posto, dimostrando che le magagne della RS-GP su questo tracciato sembrano essere state un minimo sistemate.

Maverick Vinales ha invece faticato in maniera importante, chiudendo solo decimo, ed è ovvio che da lui ci si aspetti molto di più. Le prime performance, come detto, non sono eccezionali, di oltre un secondo più lente rispetto a quello che è il passo gara prefissato. Davanti a tutti sale Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha ha fatto una fatica enorme al sabato.

Il campione del mondo della MotoGP nel 2021 ha fatto una partenza strepitosa nella “garetta” del sabato, per poi essere risucchiato da tutti gli altri nei lunghi rettilinei di Austin. Cercando di inventarsi un miracolo, “El Diablo” ha forzato troppo la staccata della prima curva, finendo per cadere e non riuscendo a portare a casa punti.

Cade ancora Marquez, che prosegue il suo week-end complesso. Stavolta la scivolata avviene alla Curva 2, e poco dopo tocca anche a Bezzecchi. Non si fa mancare la caduta neanche Franco Morbidelli, che nel tentativo di forzare troppo con una moto che, evidentemente, non lo permette, termina in anticipo il proprio lavoro.

A regnare è ancora una volta Bagnaia, che va verso la gara ribadendo di avere su di sé i galloni di grande favorito. Quartararo prova a mettere pressione, anche se la gara sarà probabilmente tutta un’altra storia considerando la differenza che si è vista ieri. Alle 21 la partenza della gara.