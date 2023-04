Lanciata sul mercato la nuova Hyundai i10: foto e caratteristiche

Cambiano alcuni elementi stilistici, migliorano tecnologia e connettività. Disponibile anche la variante i10 N-Line da 100 CV

Arriva ufficialmente sul mercato italiano, proprio in questi giorni, nuova Hyundai i10 caratterizzata da una crescita tecnologica e da alcuni innovativi dettagli stilistici.

Aumenta anche la connettività generale, così come il comfort a bordo e la sicurezza, proiettando di fatto e complessivamente la nuova Hyundai i10 ad un livello generale sempre più elevato, con l’ambizione di ricoprire un ruolo da protagonista all’interno di una gamma rinnovata e di qualità.

Nuova Hyundai i10: stile sempre più personalizzato

Il design dell’auto, sia internamente che esternamente diventa ancora più accattivante, i gruppi ottici anteriori a LED sono integrati nell’ampia griglia frontale, caratterizzata anche da un nuovo design a nido d’ape, mentre quelli posteriori, sempre con tecnologia LED, creano una forma ad “H” sulla linea orizzontale del portellone.

Il prezzo d’ingresso di nuova Hyundai i10 è di 16.950 euro, quello della versione Connectline, equipaggiata tra gli altri con Multimedia system con display touch da 8” e connettività wireless Apple CarPlay ed Android Auto, Strumentazione LCD con Cluster TFT centrale da 4.2″ e sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

Salendo di prezzo troviamo l’allestimento Prime, a partire da 19.050 €, il cui sistema multimediale viene arricchito da navigatore, retrocamera e caricatore wireless per smartphone. Sempre a livello tecnologico troviamo anche i servizi connessi Hyundai BlueLink, mentre da un punto di vista estetico gli specchietti esterni sono ripiegabili elettricamente, i cerchi sono in lega da 16’’, i vetri posteriori oscurati e le luci ambientali.

Motore benzina da 67 CV, in attesa della versione GPL…

Sia per la versione Connectline che per la Prime è disponibile la motorizzazione benzina 1.0 MPI da 67 CV, adatta anche ai neopatentati, abbinabile tanto al cambio manuale quanto a quello automatico.

Sempre per entrambi gli allestimenti, ma a partire dall’estate 2023 e quindi non ancora disponibile in fase di lancio, sarà possibile scegliere anche la versione con motorizzazione 1.0 GPL.

Hyundai i10 N Line da 100 CV

Hyundai è diventata però e negli anni sempre più un riferimento anche per gli amanti della guida sportiva, ed ecco perché anche per questa nuova Hyundai i10 è disponibile la versione N Line.

La Hyundai i10 N Line presenta elementi di design personalizzati, ispirati chiaramente al motorsport, con un paraurti e una firma luminosa specifici, inediti cerchi in lega da 16’’, dettagli interni N Line e pedaliera dalle finiture in metallo.

Sotto il cofano la nuova Hyundai i10 N Line propone un motore turbo-benzina 1.0 T-GDI da 100 CV, mentre il suo prezzo di listino è di 19.050.