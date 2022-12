Hyundai, un 2022 straordinario: il dato è da applausi

La IONIQ 5 vince il prestigioso “World Car of the Year”. Ma non mancano riconoscimenti anche per Hyundai IONIQ 6 e la concept N Vision 74

Il 2022 che si sta per concludere è stato un anno per Hyundai davvero positivo, con una quantità di riconoscimenti internazionali assegnati alle proprie vetture davvero incredibile.

Il costruttore sud coreano, che in questi ultimi anni si sta segnalando per una proposta automobilistica sempre più moderna, tecnologica e stimolante, negli ultimi dodici mesi ha incassato una quantità di consensi con pochi eguali. E se come si dice in gergo “i premi aiutano a vendere auto”, allora si può affermare tranquillamente che in casa Hyundai hanno da che essere ottimisti.

IONIQ 5 eletta “World Car of The Year 2022”

Qualità di prodotto, design e sostenibilità, sono molti gli aspetti dei modelli Hyundai ad essere stati apprezzati nell’ultimo anno. Il premio sicuramente più importante è quello di “World Car of the Year 2022” assegnato a IONIQ 5 da una giuria di 82 giornalisti automobilistici internazionali provenienti da 24 paesi che ogni anno, dal 2005, assegnano questo prestigioso riconoscimento.

IONIQ 5 dopo un 2021 da grande protagonista, con un totale di 25 premi internazionali conquistati ancora prima del suo arrivo sul mercato, ha continuato ad arricchire la propria bacheca anche in quest’ultimo anno. Oltre al “World Car of the Year” infatti, ha portato a casa anche il “World Electric Vehicle of the Year” e il “World Car Design of the Year”. Inoltre, la rivista lifestyle statunitense Esquire ha eletto anch’essa IONIQ 5 come “auto dell’anno” per la sua capacità di infrangere gli schemi canonici del settore grazie al suo design pulito e semplice.

Hyundai IONIQ 6: una delle elettriche più attese

Ai risultati, ottimi, della IONIQ 5 Hyundai spera di associare ben presto anche quelli dell’altra vettura, appena presentata, della gamma zero emissioni: la IONIQ 6. Quest’ultima, ancora prima del suo arrivo nelle concessionarie, ha ottenuto riconoscimenti importante ed attestati significativi dagli addetti ai lavori.

La giuria di Autobest l’ha eletta “ECOBEST Best EV 2023”, inserendola tra le migliori vetture elettriche pronte ad approdare sul mercato nel corso del 2023. A questo riconoscimento si aggiungono anche premi locali come il “Car and Driver Automotive Design Award 2022” in Spagna, il “Full Electric Paris Match Prize” in Francia e il “Connect Car Award” assegnatole in Germania dalla Bild che ha elogiato in particolar modo il grande grado di connettività e di funzioni intuitive della vettura.

Premi anche la Hyundai N Vision 74 e la KONA N

Non solo gamma IONIQ a fare incetta di riconoscimenti, altrettanto prestigioso è sicuramente il premio assegnato dalla rivista tedesca Automobilwoche all’intero gruppo Hyundai Motor Group di “Car Manufacturer of the Year”, conquistato grazie all’alta qualità espressa dai suoi modelli.

Stesso discorso vale anche per i premi “Instant Icon” ai Top Gear

Awards 2022 e “Concept Car of the Year” ai CDN People Awards assegnati alla rivoluzionaria Hyundai N Vision 74 capace di associare la più moderna elettrificazione al concetto di guida ad alte prestazioni, grazie al suo sistema ibrido a celle a combustibile.

Una menzione speciale la merita anche il SUV ad alte prestazione Hyundai KONA N, lanciato sul mercato nel 2021 e già protagonista anche sulla scena italiana. Non a caso, la redazione di Top Gear Italia l’ha eletto “Car of the Year” nella categoria Compact SUV, sottolineandone il carattere e lo stile appariscente, oltre alle ottime sensazioni al volante.

Tucson è il modello più venduto in Spagna

Dopo tanti premi, doverosa anche una parentesi su un altro risultato importante che Hyundai ha ottenuto in questo 2022, e in particolare in Spagna, dove la Tucson è diventata per la prima volta il modello più venduto nel paese.

Premesso tutto ciò, appare più che giustificata la soddisfazione di Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Europa, che ha dichiarato: “Alcuni dei più grandi nomi dell’industria automobilistica hanno dimostrato il loro apprezzamento nei confronti di Hyundai, in particolare per quanto riguarda elettrificazione, tecnologia e sostenibilità dei nostri prodotti. Questo grande successo sarà un trampolino di lancio per il 2023, che vedrà tanti lanci entusiasmanti, tra cui quello della seconda generazione della gamma KONA e IONIQ 5 N, nostra prima EV ad alte prestazioni”.