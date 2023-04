Incidente Ciro Immobile: quanto costa il SUV che lo ha salvato?

Di recente il calciatore della Lazio Ciro Immobile è stato coinvolto in un sinistro mentre era alla guida del suo SUV. Eccone i segreti.

Tra gli attaccanti italiani più forti in circolazione, ultimamente Ciro Immobile ha fatto parlare di sé per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Uno scontro contro un tram mentre, in compagnia delle sue figlie si stava spostando a bordo del suo SUV nella Capitale. Il botto è stato tremendo, ma fortunatamente tutti i protagonisti della vicenda ne sono usciti soltanto con qualche ammaccatura che li ha comunque costretti ad andare in ospedale.

Destino peggiore è toccato invece al Land Rover Defender del calciatore, completamente ko almeno nella parte anteriore.

Quanto costa il SUV di Ciro Immobile

Come detto, se non fosse per la solidità del mezzo che stava guidando, l’atleta di Torre Annunziata se la sarebbe vista davvero brutta o in ogni caso l’esito dell’evento non sarebbe stato tanto leggero. Astraendoci dalla cronaca andiamo a scoprire le caratteristiche del veicolo, che, inevitabilmente, ha contribuito a limitare i danni fisici. Per prima cosa partiamo dal prezzo. Ben 55.500 euro nella sua versione base a gasolio.

Il modello corrispondente è il 90 D200, dotato di un propulsore 6 cilindri, da 3000 di cilindrata. Non particolarmente prestazionale, è spinto da 179 cv per una velocità massima di 175 km/h. Lungo 458 cm, largo 200 cm e alto 197 cm, vanta interni rifiniti e raffinati. Sul fronte tecnologia presenta un display touch intuitivo e facile da utilizzare.

Land Rover Defender, le altre versioni

Il bestione a stelle e strisce scelto dal campano per gli spostamenti di tutti i giorni, è disponibile non solo con alimentazione a diesel, ma pure a benzina. In questa specifica le prestazioni sono migliori di quelle viste sopra. Due sono le varianti a disposizione dell’utente con questo tipo di carburante.

La prima è equipaggiata da un motore quattro cilindri, da 6800 di cilindrata e 300 cavalli, disponibile sul mercato a 80.122 Euro. Mentre la seconda fa alzare l’asticella. Parliamo infatti di un V8 da 5000 di cilindrata, per 525 cavallini da sprigionare sull’asfalto. La top speed sale a 240 km/h, e di pari passo aumenta pure la somma utile per acquistarli. 129.400 euro il primo. 140.400 euro l’altro. alla luce delle disponibilità economiche di Immobile non è da escludere che la variante da lui posseduta sia proprio quella più potente.

Il produttore americano ha comunque pensato alla direzione intrapresa dall’automotive del giorno d’oggi e così ha rilasciato sul mercato anche un’opzione ibrida. Anzi, in realtà più d’una. La plug-in dotata della stessa unità motrice dell’allestimento a benzina, con un costo di 83mila euro. E la mild-hybrid, con il mix gasolio-elettrico. Qui il propulsore è un V6 da 3000 di cilindrata, con una cavalleria che va dai 200 ai 249, a seconda della versione.

Per portarsi a casa la formula mista, si dovrà essere pronti a spendere dai 59 agli 89mila euro. Possiamo sicuramente dire che non si tratta di una vettura a portata di tutte le tasche. Ma certamente, anche per i volumi importanti, il suo compito relativamente alla sicurezza lo svolge alla perfezione. Per cui ne vale la pena.