Mercato auto, ecco quali sono i migliori SUV ibridi plug-in del 2023

Un noto sito specializzato ha stilato una classifica dei migliori SUV ibridi plug-in, e ci sono in testa diversi modelli sorprendenti. Ma la regina è solo una.

Uno dei segmenti più richiesti è quello dei SUV, che siano di piccola, media o grande taglia. Ormai se vediamo i listini delle principali case automobilistiche vediamo come questa categoria sia decisamente inflazionata, con almeno 3-4 modelli per ogni marchio. Segno che la richiesta del mercato spinge in questa direzione. Ma i dati di vendita mostrano anche come tra i più richiesti negli ultimi anni siano i SUV con carrozzerie voluminose, motori potenti sotto il cofano e un’altezza da terra non troppo esagerata. Ed emerge anche come ovviamente i modelli più richiesti siano quelli ibridi, che da tempo hanno soppiantato i semplici motori termici, complici le nuove regole imposte al traffico nelle principali città europee.

Una tipologia di prodotto sempre più richiesta è quella del SUV ibrido plug-in, ovvero PHEV. Tralasciando la differenza con le ibride leggere e full-hybrid, possiamo dire che queste vetture sono tra le preferite perché consumano meno carburante, percorrendo in alcuni casi anche 100 chilometri con meno di 1 litro di carburante, a patto che la batteria sia carica.

A stilare una classifica delle migliori su piazza in questo 2023 (almeno in questa prima parte dell’anno è stato il sito specializzato Car and Driver, che ha scelto i modelli top in base a potenza del sistema di propulsione, ai suoi vantaggi, all’autonomia in elettrico e al consumo di carburante in generale. In pratica sono tutti SUV ideali per tutti coloro che sono attenti all’ambiente ma che non vogliono perdere di vista le elevate prestazioni e le sensazioni di guida.

C’è da dire però che i prezzi ancora oggi rimangono elevati per questi modelli e non sono alla portata di tutti, anche perché questa tecnologia plug-in non è ancora molto sviluppata in diversi Paesi, compreso il nostro.

I migliori 5 SUV ibridi plug-in presenti in Europa

In fondo a questa mini-classifica, ma tra i più performanti, c’è la Mercedes GLC 400e, che unisce un motore a quattro cilindri con un motore elettrico e genera una potenza combinata di 380 cavalli e una coppia massima di 650 Nm. La trazione è integrale, il cambio, automatico, ha nove rapporti e le sue batterie da 31,2 kWh le consentono di percorrere fino a 120 chilometri senza accendere il motore termico. Lo scatto? Bruciante: da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi.

Subito avanti troviamo un SUV inglese plug-in decisamente lussuoso come la Bentley Bentayga Hybrid, il cui consumo è di 3,5 l/100 km e può contare su 450 cavalli totali e 700 Nm di massima coppia. Non solo: questa Bentayga è in grado di raggiungere i 100 km/h in 5,5 secondi e la sua velocità massima le permette di spingersi oltre i 250 km/h. Il tutto senza dimenticare comfort e lusso al suo interno. Insomma una vera auto per pochi.

Sul podio la nuova generazione del SUV britannico Range Rover Sport P510e, che è una delle ibride plug-in più interessanti al momento in quanto offre 510 cavalli e un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri. A questo bisogna aggiungere un consumo di carburante combinato di soli 0,8 litri per 100 chilometri e una velocità massima di 242 km/h. Davanti a lei un’altra Range Rover, la P510e, che conta 510 cavalli e 700 Nm di coppia massima, con un consumo medio omologato di appena 0,9 litri per 100 km. Inoltre, questa variante è in grado di percorrere fino a 110 chilometri in modalità puramente elettrica e raggiunge i 100 km/h in 5,5 secondi.

Ma davanti a tutti c’è una regina assoluta, la Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, che riesce a coniugare perfettamente alte prestazioni ed efficienza. Sotto il cofano si trovano un biturbo V8 da 4,0 litri e un motore elettrico da 100 kW, per una potenza combinata di 680 CV. Grazie a ciò, il SUV è in grado di raggiungere i 100 km/h da fermo in soli 3,8 secondi e la sua autonomia in modalità elettrica è di 40 chilometri, con un consumo combinato di 3,8 l/100 km.