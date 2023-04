F1, Imola ed un’iniziativa da applausi: ecco cosa faranno per il week-end di gara

La F1 si avvicina al Gran Premio di Imola, in programma tra il 19 ed il 21 di maggio. Ecco ciò che è stato deciso in quelle zone.

Il mondiale di F1 è pronto per fare tappa ad Imola, per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Si tratta di uno degli eventi più attesi per il nostro paese, con il tracciato dedicato alla memoria di Enzo Ferrari e di suoi figlio Dino che si appresta ad accogliere il tutto esaurito, esattamente come lo scorso anno.

Stando a quelle che sono le indiscrezioni ed i dati sulle vendite, con ogni probabilità verrà anche battuto il primato del 2022, e sono in corso ulteriori costruzioni di tribune per dare la possibilità a tutti di esserci. Negli ultimi giorni, è stato comunicato l’annullamento della 4 ore di Imola, l’appuntamento della European Le Mans Series previsto per il 7 di maggio.

Evidentemente, gli organizzatori ed il circuito vogliono concentrare tutto sulla vetrina più importante, ovvero la F1, lasciando da parte gli altri campionati. Questa decisione ha fatto molto discutere, mentre ce n’è un’altra, che è stata svelata in queste ultime ore, che ha sicuramente avuto più riscontri positivi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

F1, scuole chiuse ad Imola e dintorni al sabato

Il sindaco di Imola, ovvero Mario Panieri, ha firmato un’ordinanza che sa tanto di vintage, decidendo di chiudere le scuole per sabato 20 maggio, ovvero il giorno in cui ad Imola si scenderà in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere e la qualifica della F1. Una scelta molto più che sensata, visto che i problemi e gli intoppi alla viabilità saranno moltissimi a causa dell’enorme flusso di gente previsto.

La cosa avveniva regolarmente nel passato, quando la F1 fece tappa ad Imola dai primi anni Ottanta sino al 2006, mentre lo scorso anno, quando si corse per la prima volta a porte aperte dopo due anni di Covid-19, le scuole rimasero aperte. A riportare la notizia è stato “Il Resto del Carlino“, con una decisione davvero importante che è stata presa dal sindaco e dalle amministrazioni locali.

La comunicazione è arrivata con un’ordinanza che spiega nel grande traffico che è previsto per sabato 20 di maggio la chiusura delle scuole, visto l’enorme afflusso di sportivi e di pubblico che ci sarà verso l’Autodromo in quella giornata. Soltanto nelle frazioni di Ponticelli e Sesto Imolese le scuole resteranno aperte, ma in quel caso, è perché gli istituti non dovrebbero essere immersi nei problemi di traffico.

A questo punto, non resta altro da fare che godersi un grande fine settimana di motorsport, nel quale ci sarà sicuramente molto da divertirsi. Come detto, è previsto un afflusso record di tifosi, ed a questo punto, non possiamo che augurarci che tutto fili liscio, anche dal punto di vista del meteo.

Lo scorso anno, infatti, non fu proprio così, visto che il diluvio si andò ad abbattere sulla pista sia il venerdì che alla domenica, causando forti disagi, sia per i piloti che, soprattutto, per il pubblico, che fu costretto a restare anche a lungo impantanato nel fango. Per la passione ci si espone davvero a tutto in questi casi.