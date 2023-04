Tutto quello che devi sapere sugli pneumatici

Gli pneumatici: a ogni veicolo il suo

Una delle componenti fondamentali di un’automobile sono gli pneumatici. Questi sono molto importanti perché sono il vero punto di contatto tra il mezzo e la sede stradale. Sia essa composta da asfalto asciutto o bagnato, neve o sterrato, questi devono garantire in ogni tipo di situazione la maggior tenuta possibile. Per quanto riguarda le auto che usiamo tutti i giorni si può fare una grande distinzione riguardo la tipologia di pneumatico. Si trovano infatti principalmente in commercio soluzioni che si adattano in base alla stagione e vengono comunemente indicate come “estive”, “invernali” oppure “all season”.

Come si evince dalla nomenclatura data, questi offrono le migliori prestazioni rispettivamente in primavera ed estate, autunno e inverno, oppure un buon compromesso tutto l’anno. In Italia vige l’obbligo di sostituzione degli pneumatici in base al periodo, che di norma impone l’obbligo di gomme invernali dal 15 novembre al 15 aprile (anche se tali date possono variare in base alla regione di appartenenza o al comune). Nella corretta scelta degli pneumatici per la propria auto bisogna poi tenere presente tutta una serie di codici alfanumerici stampigliati sulla spalla degli stessi, che come vedremo di seguito indicano le caratteristiche principali. Gli pneumatici Continental sono studiati in modo tale da offrire sempre le migliori prestazioni, frutto della grandissima esperienza del settore, tanto da essere una tra le primissime ditte costruttrici di gomme per mezzi di trasporto di ogni tipologia.

Dimensione

La prima serie del codice stampato sulla parte laterale dello pneumatico prevede dei numeri intervallati dal simbolo “/”. Questi numeri stanno a indicare le dimensioni generali dello stesso. Il numero che precede il simbolo indica la larghezza del battistrada espressa in millimetri. La seconda serie di numeri (solitamente due ma possono anche essere tre) indica il rapporto tra l’altezza e la larghezza dello pneumatico. Oltre a questo rapporto si trova la lettera “R” seguita da un altro numero indicante il diametro in pollici. La lettera invece identifica il tipo di struttura dello pneumatico. É oramai quasi onnipresente la “R” che sottolinea la struttura radiale. Queste misure sono molto importanti poiché devono combaciare con quelle riportate sul libretto del veicolo. Ogni mezzo infatti viene omologato con una o più misure di pneumatici installabili. Dunque, quando si opta per il cambio gomme bisogna avere ben presente quali siano quelle che si possono montare.

Indice di carico e velocità

A seguito di questa parte del codice troviamo un numero a due cifre. Questo fornisce una precisa connotazione dell’indice di carico che lo pneumatico può sostenere. Questi numeri sono uguali per tutte le marche, Continental compresa, e a ognuno di essi corrisponde un carico ben definito per ogni pneumatico. Se prendiamo ad esempio il numero 95, questo indica che la singola gomma può sostenere un peso massimo di 690 chilogrammi. Sapere l’indice di carico è molto importante, specialmente se si intende utilizzare l’auto per trasportare cose o persone. Difatti, avere un mezzo con pneumatici dotati di carcassa dalla tenuta adeguata consente di viaggiare in sicurezza in ogni condizione. Per sapere quindi il peso massimo che è sopportato dagli pneumatici installati basta moltiplicare per quattro (una per ogni pneumatico) il valore relativo all’indice di carico. Il carico non è l’unico dato che bisogna considerare. Esiste anche un altro valore, espresso con una lettera dell’alfabeto, che riporta l’indice di velocità massima supportato dal medesimo pneumatico. Anche in questo caso è un valore universale, e quindi ad ogni lettera corrisponde una velocità massima ben precisa. Se noi prendiamo una lettera, per esempio la “H”, questa indica che tale pneumatico non può mai essere utilizzato a una velocità superiore a 209 Km/h. Questa si intende come velocità nominale, e in ogni caso è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati dal Codice della Strada.

Altre diciture

Sugli pneumatici della linea Continental possono essere indicati anche altri valori. Per esempio, è possibile trovare la dicitura “SSR” indicante uno pneumatico Run-Flat. Ciò significa che tale gomma ha le pareti rinforzate ed è in grado di consentire il proseguo della marcia per qualche chilometro anche a gomma completamente sgonfia. Altra sigla che è individuabile è “M+S”. A questa viene associata la capacità dello pneumatico di poter essere utilizzato in condizioni di fango e neve, o comunque di scarsa aderenza. La sigla “DOT” indica lo standard di sicurezza del Ministero dei Trasporti USA. Infine sono presenti dei numeri (due da due cifre ciascuno) indicanti la settimana di produzione e l’anno in cui sono stati realizzati. Questi ultimi sono molto utili perché possono identificare dei lotti di produzione ben precisi, e ci ricordano l’età degli pneumatici. Questi infatti andrebbero sostituiti dopo qualche anno, indipendentemente dal chilometraggio e dall’usura del battistrada.

Tipi di pneumatici per ogni stagione

Continental offre pneumatici adatti a ogni stagione. Gli All Season sono pneumatici versatili, utilizzabili tutto l’anno. Offrono buone prestazioni su asfalto freddo e leggermente innevato, ma in estate non saranno mai in grado di garantire le stesse performance di un corrispettivo estivo. Allo stesso modo, non equiparano le medesime garanzie di tenuta di uno pneumatico prettamente invernale. Dunque per valutare quali pneumatici montare, si dovrebbero valutare gli All Season se si dovesse utilizzare il veicolo in zone climatiche miti, dove gli inverni non sono troppo freddi e le estati non troppo calde. In tutte le altre situazioni meglio optare per il cambio gomme stagionale, e quindi montare le estive nella bella stagione e le invernali in quella più fredda. Continental offre ottimi prodotti per ogni situazione.