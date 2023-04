Verstappen, possibile passaggio in Mercedes: ora Toto Wolff vuota il sacco

Toto Wolff è da anni uno dei Team Principal più noti al mondo e di recente ha spiegato come stava per arrivare alla Mercedes anche Verstappen.

Sono in molti a domandarsi quale potrebbe essere il futuro di Max Verstappen, se l’olandese rimarrà a vita alla Red Bull oppure cercherà altri lidi. Quello che ora sappiamo, grazie a Toto Wolff, è un po’ di più sul suo passato e su quel mancato approdo in Mercedes.

Il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha raccontato ai microfoni di Motorsport Italia, come in passato ci fossero stati dei seri contatti per l’acquisizione di Max Verstappen.

Correva l’anno 2014 e Max Verstappen si stava mettendo in mostra nelle categorie minori dell’automobilismo mondiale, ma stava già dimostrando tutto il proprio innato talento. A notarlo in maniera particolare era già stato Toto Wolff, con l’austriaco che aveva cercato di fargli firmare un contratto.

“Siamo stati molto vicini alla firma con Verstappen. Nel 2014 lo avevamo visto, ma i nostri piloti in F1 erano Hamilton e Rosberg, dunque non potevano offrirgli di più se non un passaggio in F2. Purtroppo la Red Bull ci ha anticipato e già nel 2015 gli ha dato modo di passare in F1.”

Si è trattato dunque di un vero e proprio scippo, anche perché Wolff ha raccontato di come il rapporto tra le parti fosse prossimo al concludersi. Il rimpianto in questi casi non manca, ma ovviamente il Team Principal ricorda come allora non ci fossero le condizioni.

Intanto però la Mercedes deve capire quale sarà il proprio futuro dopo l’addio di Lewis Hamilton e a quanto pare Wolff questa volta l’asso nella manica giovane e di talento sembra averlo trovato.

Wolff dimentica Verstappen: “Mi ha impressionato Antonelli”

Non ce ne vogliano i tanti piloti italiani che si sono susseguiti dagli anni ’50 a oggi, ma con Kimi Antonelli non c’è mai stata una così alta sensazione di poter essere di fronte a un fenomeno.

Il bolognese è da tempo sotto il controllo della Mercedes e per qualcuno poteva essere già pronto per l’approdo in F3 in questa stagione. Il ragazzo sta dominando da diversi anni le categorie minori e dunque è una speranza nel nostro movimento, comunque florido viste le buone prove di Minì e Fornaroli in F3.

Toto Wolff, sempre nell’intervista a Motorsport Italia, ne ha parlato in modo entusiasta, spiegando perfettamente come potrebbe essere lui il nuovo volto della casa di Stoccarda.

“Il lavoro svolto con lui per ora non ha mai portato ad alcun problema. Le aspettative non sono mai state tradite e ha un grandissimo talento, oltre che una famiglia che gli ha inculcato dei grandi valori.”

Il Team Principal ha anche aggiunto come dal suo punto di vista Kimi Antonelli non sia soltanto un pilota eccezionale, ma allo stesso anche un ragazzo d’oro. Queste qualità piacciono moltissimo alla Mercedes che sta valutando i possibili prossimi piani per il dopo Hamilton.

“Al momento non abbiamo un piano B dopo il suo addio. Stiamo parlando di Hamilton, ma di sicuro non ci lascerà in una situazione scomoda e se vorrà andar via ce lo dirà per tempo.”

Il mondo della F1 dunque si sta rivoluzionando e sta cambiando sempre di più e chissà che dopo non aver saputo osare con Verstappen, la Mercedes non decida di bruciare la concorrenza con Kimi Antonelli.