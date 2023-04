Torna la FIAT Panda 4X4, sarà completamente stravolta: ci sono già le prime foto

La Panda è tra le vetture più desiderate dagli italiani. La FIAT potrebbe rilanciare il grande classico in futuro. Ecco la versione simil Panda targata Giannini Automobili.

Milioni di italiani sperano di rivedere in strada, ma anche sulla sabbia, sulla neve e sulle rocce una nuova FIAT Panda 4×4. Un’auto che ha aperto nuove frontiere alla casa del Lingotto, dando una dura lezione ai competitor stranieri. Purtroppo il listino attuale è rimasto orfano del modello a trazione integrale che ha spopolato per decenni, nelle sue varie serie.

La prima fu lanciata nel 1980 per poi subire un restyling nel 1986 che le permise di arrivare al nuovo millennio. La seconda serie nacque nel 2003 con un atto di aggiornamento stilistico e tecnologico necessario per portare la Panda ad un pubblico più giovane e attento alle mode.

La versione più recente, invece, è stata presentata nel 2012 è prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli. La crescita, in oltre 10 anni, della utilitaria Fiat non si è arrestata. Grazie alla versione ibrida si è avvicinata ad un cambiamento importante, ma la rivoluzione totale arriverà con il passaggio alla full electric, abbracciando probabilmente il segmento B.

Entro il 2027 gran parte dei modelli di casa Fiat sarà elettrificato e l’idea è quella di rendere la successiva serie anche un crossover, proprio per dominare la strada. Sergio Marchionne, ex presidente della FCA, volle fortemente un aggiornamento del piccola icona della classe media italiana. Il risultato sotto gli occhi di tutti, ogni giorno sulle nostre strade.

Cercasi una nuova Panda 4×4

L’idea di base di una versione 4×4 nasceva per dare ancora più spinta ad un’auto, estremamente, pratica e versatile, nonché ideale per chi abitasse in montagna. Sul piano del contenimento dei costi la Panda è sempre stata economica e alla portata di molti. Se la prima era a firma del progettista Giugiaro, l’ultima nata presso il centro stile Fiat è stata progettata sotto la supervisione di Roberto Giolito. Sono stati venduti oltre 8 milioni di esemplari, giusto per farvi comprendere quanto sia stata importante la Panda negli ultimi quarant’anni della Fiat.

Un’auto considerata spartana secondo molti, forse proprio per questo motivo divenne una della Fiat di maggior successo. Il fatto di rendere un’auto dalle dimensioni di una city car perfetta per le avventura più impensabili fu geniale. Sul web sono spopolati i video dei render della prossima Panda, ma c’è un produttore di automobili che ha deciso di lanciare una versione di utilitaria che esce fuori dai soliti schemi. Se volete la Panda c’è una super promozione.

Questa è la nuova versione 4×4?

Non è un’anticipazione della versione full electric di casa Fiat, ma alcuni dettagli della Giannini Uso ricordano in modo impressionante la Panda dell’epoca. Il marchio romano ha avuto successo grazie a vetture con motori termici, ma al tempo stesso ha scelto di lanciarsi nel segmento dell’elettrico. Il modello che vedrete nelle foto in basso ricorda tantissimo una versione più attuale nella prima Panda off-road.

L’idea di fondo, magari, sarà stata quella di rispolverare un grande classico, come una variante omologata come quadriciclo e quindi già guidabile a 16 anni. La vettura è realizzata dai tecnici di Regis Motors, un’azienda ingegneristica che opera nel settore delle vetture commerciali leggere alla spina. La volontà di fondo di Fabrizio Ferri, titolare dell’industria Superstudio di New York, era quella di realizzare un’auto dalle dimensioni molto contenute, pronta ad affrontare superfici sconnesse.

1 di 3

Il look dell’auto è molto fuoristradistico con roll bar, pedane laterali e protezione paracolpi, oltre ad un colore militare che esalta lo stile aggressivo. Per quanto sia lunga 3,17 m, questa vettura presenta un conformazione fuoristradistica con sedili ergonomici e poggiatesta integrati. Il motore elettrico è posizionato nella zona posteriore, mentre la carrozzeria ha per lo più componenti di produzione italiana.