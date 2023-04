Quanto dura la batteria di una Tesla? Il dato che tiene in apprensione tutti: ecco come stanno le cose

La Tesla produce da sempre auto elettriche, ed oggi vi porteremo a scoprire quanto durano questi elementi che sono molto importanti.

Se parliamo di auto elettriche, ci viene in mente sin da subito il marchio Tesla, che ha creduto da subito in queste tecnologie. La compagnia di Elon Musk è nata con il solo obiettivo di produrre auto EV, senza mai puntare sul motore termico. Uno dei grandi difetti di queste vetture, e non solo di questo marchio, è la durata della batteria, ed anche i costi che il cliente deve sobbarcarsi in caso di problematiche per sostituirle.

Tra i guai ci sono anche i tempi di ricarica, che anche con i caricatori più potenti e moderni, non scendono mai sotto un minimo di 15-20 minuti. A questo punto, c’è ancora tanta incertezza da parte degli acquirenti, e negli ultimi periodi, i conti non stanno andando a gonfie vele per questo specifico costruttore, come testimonia la diminuzione dei prezzi.

Nelle prossime righe, vi porteremo alla scoperta della durata di una batteria della Tesla, che secondo i dati ufficiali può resistere per tanti anni, ma in questi ultimi periodi, non sono mancati problemi imprevisti che hanno causato dei bei danni e dei pericolosi incendi. C’è ancora tanto da lavorare per esaltare questo tipo di tecnologie.

Tesla, ecco quanto può durare la batteria

In un tweet di qualche tempo fa, il boss della Tesla, ovvero il ben noto Elon Musk, scrisse che le batterie delle sue auto poteva durare all’incirca tra i 500 mila e gli 800 mila km, ovvero circa 1500 cicli di carica e scarica. Va però specificato che le batterie delle auto elettriche, con il tempo, tendono a degradarsi, ed a perdere la capacità originaria di carica e di autonomia.

Secondo quanto riportato da “Tesloop”, ovvero un’agenzia che si occupa di noleggiare auto elettriche e veicoli EV in generale, quindi non solo vetture, pare che una Tesla Model X abbia percorso oltre 500 mila chilometri senza cambiare batteria, ma poi è accaduto ciò che più preoccupa i proprietari o i probabili acquirenti di queste vetture.

Dopo aver superato questa soglia infatti, la Model X ha iniziato a perdere circa il 23% della sua autonomia, cosa che poi si va a riflettere sulla capacità di viaggiare il maggior tempo possibile senza aver bisogno di collegarla ad una spina di corrente. Secondo i dati ufficiali diramati dalla compagnia di Musk, le vetture odierne possono mantenere un’autonomia di circa il 90% una volta superati i 300 mila km, che comunque, e ciò va specificato, sono distanze davvero enormi.

Per raggiungere un numero di questo tipo servono tanti anni, ed in generale, è opinione diffusa che le batterie di queste vetture possano durare per circa 8 anni in media, prima di degradarsi a tal punto da dover richiedere una sostituzione. A quel punto, iniziano i problemi seri, visto che il cambiamento dell’intero pacco batterie richiede una spesa folle.

Secondo le stime, per procedere a questa operazione occorre qualcosa come 15 mila euro come minimo, fino ad arrivare ad un massimo di 25 mila euro. Il problema principale, tanto per ricapitolare un attimo la situazione, è legato al calo dell’autonomia, che allarma molto coloro che sarebbero comunque interessati ad un acquisto di questi modelli.

Un’ultima precisazione riguarda anche la tipologia di modello di cui si parla, ma ciò vale per ogni auto al mondo. Nessuna delle vetture di Musk ha una batteria uguale all’altra a livello di autonomia, per cui, i dati che vi abbiamo riportato sono corrispondenti o a casi specifici o ad una media della durata. Sicuramente, c’è da lavorare su molti aspetti, ma non si può negare che si siano fatti passi da gigante.