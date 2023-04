Leclerc, arriva finalmente una buona notizia: non è dalla Ferrari però

Sui social network i tifosi della Ferrari hanno festeggiato la cattura dei malviventi come una vittoria. Vi ricorderete della nota vicenda di Leclerc a Viareggio.

Finalmente sono stati beccati i responsabili del furto, del 18 Aprile 2022, dell’orologio del pilota della Ferrari. A Charles era stato sottratto un preziosissimo Richard Mille dal valore di due milioni di euro. Il giovane driver è sempre molto disponibile con i tifosi e si era fermato per rilasciare autografi e fare qualche selfie.

In modo indisturbato i malviventi si erano avvicinati al pilota e con destrezza avevano sfilato il prezioso orologio svizzero. I carabinieri del nucleo operativo di Viareggio, in provincia di Lucca, con il supporto dei militari di Napoli, Caserta e Milano sono riusciti ad arrestare quattro persone. Il gruppo era composto da tre uomini ed una donna, ora sotto la misura cautelare restrittiva della procura di Lucca. La richiesta emessa dal GIP è avvenuta a quasi un anno di distanza dall’azione di furto compiuta al pilota della Ferrari.

L’orologio in questione era un Richard Mille RM 67-02, personalizzato per il pilota della Scuderia. L’esclusivissimo cronografo era stato proposto in Spagna ad un compratore ad una cifra ignota. Presentando un valore di oltre due milioni di euro, secondo gli investigatori, le quattro persone si era trovati in difficoltà a piazzare il colpo.

I responsabili del furto

Erano riusciti a scappare a Napoli. I carabinieri sono stati in grado di risalire, attraverso testimonianze ed analisi di filmati, con delle telecamere di sorveglianza alle quattro persone che avevano rapinato Charles. Erano così divisi: il primo gruppo era formato da due rapinatori in sella ad uno scooter, mentre gli altri due avevano sottratto l’orologio al pilota, avvicinandolo nel trambusto dei fan.

Il ruolo del secondo gruppo, costituito da un uomo di 39 anni ed una donna di 29 anni, è stato altrettanto determinante. Avevano, infatti, noleggiato un SUV a Napoli e durante l’azione si erano messi sulle tracce del driver venticinquenne e del suo personal trainer Andrea Ferrari. Nel pedinamento, da Forte dei Marmi a Viareggio, avevano sfruttato il momento ideale per effettuare la rapina. Dopo aver sfilato l’orologio a Leclerc i quattro si sono riuniti per darsi alla fuga a Napoli.

I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno verificato la sera stessa del colpo che i quattro rapinatori si erano già resi protagonisti di un’altra azione. Avevano cercato, infatti, nel centro di Forte dei Marmi, di sottrarre ad una coppia di Lucca un orologio dal valore di 40.000 €. In quel caso non era stato portato al termine il furto, grazie alla resistenza della vittima e all’intervento di alcuni passanti. Non erano nuovi, insomma, a questo tipo di operazioni. Dato che avevano rapinato 80.000 € di orologio ad un turista francese, a Forte dei Marmi nel 2021, sparando anche qualche colpo di pistola a salve.

Il Richard Mille di Charles Leclerc

Una volta ottenuto il bottino del monegasco, la banda è riuscita a trovare un compratore spagnolo, ma considerato il trambusto derivato dalla vicenda, non erano riusciti a completare l’operazione di vendita in terra iberica. Naturalmente un orologio dal valore di due milioni di euro, anche sul mercato parallelo, avrebbe assunto un valore di 200.000 euro. Il Richard Mille è un orologio ricercatissimo e all’avanguardia, realizzato in Svizzera con materiali d’eccellenza.

L’RM 67-02 ha una cassa in titanio da 38,7 mm e uno spessore ridottissimo, solo 7,75 mm, il che porta ad essere uno dei più sottili mai prodotti. Il valore del modello base dell’RM 67-02 è di circa 300.000 euro. Per i modelli personalizzati bisogna trovarli all’asta: il prototipo dell’orologio è personalizzato da Charles Leclerc era stato battuto da Christie’s per 2,1 milioni di franchi svizzeri, oltre 2 milioni di euro a novembre 2021.