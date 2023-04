Nuovo Explorer 100% elettrico: il futuro di Ford prende forma

Stile innovativo e grande capacità di carico. Motori ancora da confermare da Ford, disponibile sia trazione posteriore che integrale.

L’inizio di una nuova era. Così da più parti è stato definito nuovo Ford Explorer 100% elettrico, svelato nelle scorse settimane e pronto per arrivare sul mercato alla fine di questo 2023.

Stile old style americano ma Dna moderno e, cosa più importante, pesantemente rivolto al futuro, lo stesso che per il marchio dell’Ovale Blu appare sempre più proiettato all’insegna della totale elettrificazione e della tecnologia.

Compagno di viaggio versatile e tecnologico

Ford Explorer 100% elettrico è il primo modello in una agenda fitta e che porterà nei prossimi anni il brand statunitense a distribuire, in Europa, unicamente vetture zero emissioni.

Misure alla mano si presenta come un SUV dalle dimensioni medie, con una lunghezza di 4,46 m e un’abitabilità comoda per cinque persone. Un compagno di viaggio versatile e funzionale anche per le lunghe percorrenze.

Costruito a Colonia, in Germania, lì dove è stata prodotta fino ad oggi anche la Fiesta, viaggiare a bordo di nuovo Ford Explorer 100% elettrico è anche un’importante esperienza tecnologica e digitale, con un forte grado di connettività e grazie al SYNC Move2 con touchscreen da 15″. Modernissimo sistema di infotainment regolabile in altezza e collegato con un impianto audio che ottimizza l’ascolto nell’abitacolo.

Ford Explorer 100% elettrico: quanto spazio a bordo

Tecnologia ma anche capacità di carico, nuovo Ford Explorer 100% elettrico ha una bagagliaio che parte da 450 litri nella configurazione da cinque posti, ed una serie di accessori addizionali molto pratici come la MegaConsole da 17 litri, posta tra il guidatore e il passeggero anteriore, e il My Private Locker, un’autentica cassaforte di bordo.

Stilisticamente, nuovo Ford Explorer 100% elettrico presenta delle forme esterne futuristiche, robuste ma estremamente pulite. All’interno, i rivestimenti dell’abitacolo sono di qualità, i sedili sportivi e scolpiti.

Ancora da confermare potenze dei motori e autonomie

Disponibile nella doppia variante sia a trazione posteriore che integrale, non c’è ancora una gamma motori definitiva, ma le indiscrezioni che circolano parlano di propulsori, elettrici, con potenze variabili tra i 170 e i 340 CV, abbinati a batterie da 52 a 77 kWh e con un’autonomia massima che supererebbe i 500 km.

Già dichiarati invece i tempi di ricarica particolarmente contenuti, con la possibilità di passare dal 10 all’80% della carica in soli 25 minuti. A questo si aggiunga la possibilità di accedere, entro il 2024, a ben 500.000 stazioni di ricarica sparse per l’Europa.

Il nuovo Ford Explorer 100% elettrico arriverà nelle concessionarie a fine dicembre, e verrà commercializzato in due diverse versioni: Explorer ed Explorer Premium.