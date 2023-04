F1 GP Australia, Qualifiche, Verstappen mostruoso. La Ferrari arranca

Terminata la qualifica della F1 sulla pista dell’Albert Park. Non sono mancati i colpi di scena su questo tracciato da sempre insidioso.

Tutto è pronto per la sessione che decreterà lo schieramento di partenza del GP dell’Australia, terza prova stagionale del campionato 2023 di F1. Nei centottanta minuti avuti a disposizioni le Red Bull e le Aston Martin hanno dimostrato di avere un altro passo. Assisteremo dunque ad una replica ci ciò che è stato finora il campionato?

Fino ad adesso la coppia Verstappen – Perez ha dato prova di essere in netto vantaggio grazie ad una monoposto particolarmente competitiva disegnata dal solito Adrian Newey. Ma anche la ex Racing Point sta tenendo botta molto bene. Le previsioni ottimistiche del Samurai e le dichiarazioni di patron Lawrence Stroll hanno trovato compimento in un avvio di annata davvero soddisfacente.

F1 in Australia, al via le qualifiche

Al semaforo verde! Dentro le McLaren di Norris e del nuovo idolo locale Oscar Piastri, le Williams e le Haas. Tutti sono su gomme soffice.

1’19″392 per Kevin Magnussen. Il danese viene poi messo dietro da Albon e da Hulkenberg con un 1’18″373.

A undici minuti dalla fine della prima fase Perez sbaglia alla curva 3 e finisce contro le barriere facendo uscire la bandiera rossa. La prima sorpresa della giornata si è dunque consumata nei primissimi istanti della sessione dei qualifica, perché il messicano, candidato alla vittoria o al massimo al secondo posto per un’altra doppietta Red Bull, dovrà scattare dall’ultima posizione e quindi per poter ambire ad un piazzamento di peso sarà obbligato a rimontare.

1’18″063 per la RB19 di Verstappen. L’olandese abbassa ulteriormente il crono è scende sotto l’1’18 con un 1’17″469. Alonso con la AMR23 si infila giusto alle sue spalle. Ma arriva Hamilton e dà una speranza alla Mercedes. Sainz è quinto. Leclerc undicesimo.

Bandiera a scacchi! Mad Max resta in testa davanti alla coppia della Stella Russell ed Hamilton. Quindi l’Alpine di Ocon. Ferrari finora non perfetta, anche per alcune imprecisioni da parte di Charles. Non a caso il monegasco non si è mosso dalla piazza undici. Settimo Carlos. Eliminate la McLaren di Piastri, le due Alfa Romeo di Bottas e Zhou e la Williams di Sargeant.

Si riparte per la seconda tranche. La Ferrari non perde tempo. Con lei, le Aston Martin Martin e le Haas.

L’Alpha Tauri di Nyck De Vries ferma il cronometro per prima, ma le verdone sono in gran giornata e mentre Max commette qualche sbavatura, Stroll firma un 1’17″616 proprio davanti ad Alonso. 1’17″560 per Leclerc che prende il comando.

1’17″219 per Verstappen. Norris finisce sulla ghiaia, però si salva. Attualmente l’inglese è in zona eliminazione. Il #1 è un martello, ora abbassa il riscontro a 1’17″056.

Bandiera a scacchi! Max si conferma davanti ad Alo e alla Rossa di Sainz, che avanza grazie all’ultimo tentativo. Quarto Leclerc. Eliminati Ocon con l’Alpine, le due Alpha Tauri di Tsuonda e De Vries, la McLaren di Lando e la Haas di K-Mag.

Le fasi clou della sessione

Adrenalina a mille per gli ultimi minuti del turno che determineranno la griglia. Leclerc manifesta preoccupazioni per la pioggia, ma viene rassicurato dal box. Verstappen è il primo a lanciarsi. 1’17″578 per il due volte iridato di F1. Alo scavalca tutti, salvo poi essere scalzato da Ham con un 1’17″271.

Anche se di poco la Red Bull scende di qualche millesimo con un 1’17″262. Max via radio parla di problemi in scalata. Sarà tutta una farsa per confondere i rivali? Intanto il pericolo maltempo cresce.

Sainz fa passare Charles. Il madrileno deve ancora scaldare le coperture. Mentre si mette male per Hamilton che deve gestire il traffico. Un gran regalo a Max. Ed infatti è 1’16″732 per lui.

Bandiera a scacchi! Vera prova di forza per Max Verstappen davanti ad un’ottima Mercedes con Heorge Russell a precedere Lewis Hamilton. La Aston Martin di Alonso è quarta, poi la SF23 di Sainz. Quindi Stroll. Mediocre settimo Leclerc. Seguono la Williams di Albon, l’Alpine di Gasly e la Haas di Hulkenberg.