Charles Leclerc tradisce la Ferrari, beccato così: fan increduli

Charles Leclerc è il primo pilota Ferrari, amatissimo e seguito dai tifosi. A gran sorpresa, però, lo sportivo ha tradito la Rossa. I fan sono rimasti increduli: ecco come è stato beccato.

È dal 2019 che il pilota monegasco corre con il Cavallino rampante nei campionati del mondo di Formula 1. Le sue prestazioni convincenti, nonostante le mille peripezie e le tante difficoltà, e il suo attaccamento alla scuderia di Maranello lo hanno portato a essere il volo simbolo della Ferrari. Sono tanti i tifosi ferraristi che credono nelle sue abilità e lo sostengono di anno in anno.

Charles Leclerc è uno dei migliori piloti al mondo di Formula 1, in grado di incantare tutti gli appassionati del mondiale quattro ruote. Anche in questa stagione, il campione monegasco rappresenta la scuderia Ferrari, correndo sulla bellissima monoposto rossa fiammante. Il pilota anche in questa stagione può contare sull’affetto dei fan di tutto il mondo.

Per Leclerc ogni volta è bagno di folla, dove in molti aspettano ore pur di avere una foto ricordo o un autografo dal campione. Proprio in uno di questi momenti concessi ai fan, il pilota monegasco ha spiazzato tutti presentandosi in un modo inatteso, tanto che qualcuno ha parlato già di un tradimento alla Ferrari.

Charles Leclerc, beccato in modo inusuale dai fan

Il primo pilota della Ferrari si intrattiene spesso con i suoi tifosi, concedendosi a foto e autografi. Proprio pochi giorni fa si è lasciato andare a una rivelazione a un fan e ha deciso di firmare magliette e cappelli a coloro che lo hanno atteso a Maranello. Nei video e nelle foto che sono state diffuse sui social, si vede Leclerc a bordo di una macchina che non è la Ferrari.

Leclerc è uscito per andare incontro ai tifosi a bordo di una Alfa Romeo Giulia, probabilmente un modello del 2020. L’automobile, anche se non si vede nella sua interezza, è facilmente riconoscibile dal vano porta oggetti e dal cambio. Ovviamente non si tratta di un vero e proprio “tradimento”, anche perché il pilota monegasco ha ribadito in più occasioni di star bene alla Ferrari. Inoltre l’auto utilizzata fa parte del Gruppo Stellantis.

Nonostante la giovane età, dato che Leclerc è un classe 1997, ha già una lunga carriera alle spalle. Nei primi due anni del suo impegno in Formula 1 con la Ferrari ha avuto come compagno di squadra il campione del mondo Sebastian Vettel. Quest’ultimo ha poi lasciato la casa di Maranello ed è stato sostituito da Carlos Sainz Jr., attualmente compagno di squadra di Charles.

Leclerc, ecco tutte le auto in garage

Al di là dell’Alfa Romeo Giulia, Charles Leclerc è un grande appassionato di motori e ha un garage pieno di automobili di prestigio. A quanto pare, nella sua collezione, il pilota possiede la bellezza ci cinque Ferrari, una più bella dell’altra. Alcune di queste sono state comprate da lui, mentre altre gli sono state regalate, come si legge sul quotidiano La Repubblica.

Tra i modelli che possiede Leclerc spiccano la GTC 4 Lusso e la Ferrari 488 Pista Spider, sicuramente tra le più belle dell’intera collezione. Gli altri modelli che guida il pilota monegasco sono una SF90 Stradale, poi anche una SF90 monoposto e infine ha una Ferrari Portofino. I fan della Ferrari possono dormire sonni tranquilli, dato che il loro pilota di punta non ha la minima intenzione di voltare le spalle al Cavallino rampante.