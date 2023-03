Ferrari, Charles Leclerc e la rivelazione ad un fan: non può proprio farlo

L’alfiere della Ferrari, Charles Leclerc, è stato intercettato da alcuni tifosi. Il monegasco, da sempre disponibilissimo, si è rifiutato di fare una cosa.

In molti speravano di vedere Charles Leclerc dominare in questo inizio di stagione, proprio come era accaduto nel 2022. Il monegasco credeva possibile ripetere le magnifiche gesta, fidandosi di avere per le mani una monoposto molto competitiva. I fan della Ferrari sono rimasti delusi perché l’alfiere di punta è stato lasciato a piedi dalla nuova monoposto nel Gran Premio inaugurale del Bahrain e ha concluso al settimo posto in Arabia Saudita.

Il prodotto dell’Academy Ferrari non può ambire a lottare per la corona iridata contro Max Verstappen, principalmente a causa di una monoposto non all’altezza del suo estro. Se in qualifica riesce a colmare il gap, in modo parziale, sulla lunghezza di una gara la Red Bull Racing fa una differenza clamorosa. Dopo due soli GP il distacco da Max Verstappen è già di 38 punti. È vero che nella scorsa annata l’olandese si era ritrovato a -46 dal monegasco, ma le condizioni erano totalmente diverse. I fan si chiedono se resterà in Ferrari? Vasseur ha già un’idea in mente.

Il figlio d’arte di Jos era stato costretto al ritirato in due occasioni, a causa di avarie tecniche secondarie e già dal quarto round aveva dimostrato di avere un passo inavvicinabile. Non a caso l’anno scorso il bicampione del mondo ha vinto con un margine di oltre 100 punti sul #16, collezionando 15 successi su 22. In questa annata potrebbe addirittura fare meglio, calcolando i punti di forza dell’erede della RB18.

Charles pronto alla sfida

Charles, ovviamente, non mollerà nulla, come ha sancito anche nel video, pubblicato dal canale YouTube SharlesLegacy, che vedrete in basso. In scadenza di contratto nel 2024 Leclerc potrebbe già guardarsi intorno alla ricerca di un’alternativa. Il rischio di rimanere un talento incompiuto è molto elevato soprattutto perché a Maranello potrebbero volerci degli anni per riuscire a ritornare al vertice della classifica.

Il rapporto di Leclerc con i tifosi della Ferrari è sempre stato meraviglioso. Il principe di Monaco si è dimostrato cordiale e disponibile, ancora una volta, nonostante in passato fu vittima di un furto di orologio a Viareggio, proprio nel tentativo di firmare autografi e lanciarsi nella folla dei fan. L’attaccamento del venticinquenne ai colori italiani è stato sancito da un lungo percorso nelle categorie minori, nell’Academy e poi in Formula 1.

Dopo aver vinto tutto nelle serie propedeutiche, ha debuttato nella categoria regina del Motorsport sotto la guida di Frederic Vasseur. Il driver si è dimostrato molto competitivo nel 2019. Dopo aver vinto sull’ iconico tracciato di Spa Francorchamps e tra le mura amiche di Monza la fama del numero 16 è cresciuta in modo esponenziale. Nonostante per due anni e mezzo non abbia calcato il primo gradino del podio i fan della Rossa lo hanno sempre spinto a tenere alta la bandiera. Il giovane ha risposto con altre 3 vittorie nel 2022, ma è stato frenato da avarie tecniche, strategie errate e qualche errore alla guida.

Burlone Leclerc

I fan della Rossa non vedono l’ora che riconquisti un successo, a distanza di oltre 8 mesi dall’ultima volta. Intercettato da alcuni fan gli è stato chiesto di firmare un autografo su di una vettura. Non trattandosi di una Ferrari, ma di una Ford il giovane si è rifiutato di apporre il sigillo. Per questioni contrattuali non può apporre la sua firma sui futuri rivali che motorizzeranno dal 2026 le Red Bull Racing.

Charles è sembrato quasi dispiaciuto di non poter accontentare la richiesta del giovane tifoso, ma non ha evitato qualche battuta e foto ricordo. Dopo aver accontentato tutte le richieste di selfie dei presenti si è allontanato all’interno di una vettura nera. Nei prossimi giorni volerà In Australia per prendere parte al terzo appuntamento del campionato del mondo di Formula Uno 2023. Lo scorso anno arrivò il primo ed unico grand chelem della sua carriera.