Qual è la Toyota più costosa? Andiamo a scoprire questo gioiello

La Toyota produce auto che sono abbastanza economiche, ma oggi vi faremo sapere quale di queste costa più di tutte. Modello splendido.

Nella giornata di oggi vi parliamo di una Toyota davvero molto particolare, ovvero quella più costosa di tutte nella gamma del marchio giapponese. Il costruttore del Sol Levante produce auto abbastanza economiche se lo confrontiamo con tanti marchi europei, ma la più costosa non è di certo adatta a tutti, soprattutto visti i tempi.

La Toyota sta vivendo un momento molto fortunato, sia sul fronte dell’automotive che del motorsport, viste le continue vittorie nel mondiale endurance, alla 24 ore di Le Mans e nel mondiale rally. Le cose vanno a gonfie vele anche nel prodotto, ed ora vi sveleremo la più costosa di tutte.

Toyota, ecco qual è quella che costa più di tutte

La Toyota più costosa di tutte è la Land Cruiser, che ha un prezzo di partenza pari a 56.350 euro, ma che con i vari optional può toccare anche gli 80 mila. La Land Cruiser è una famiglia di fuoristrada, che viene prodotta, pensate, dal lontano 1951, ovvero da oltre settant’anni, e che fa comunque registrare dei numeri eccelsi sul fronte delle vendite.

L’ultima serie è stata presentata nel 2021, ed è nota come serie 300. La presentazione è avvenuta il 9 giugno di due anni fa, con diverse modifiche che hanno portato ad un deciso miglioramento di tanti fattori. In primis, il telaio è stato del tutto rivisto, divenendo più rigido ed anche più leggero di 200 kg. Considerando che si tratta di auto molto complesse da mettere a punto e da alleggerire, si tratta di un risparmio notevole e che fa capire quanto sia stato ottimale il lavoro svolto.

Il baricentro della Land Cruiser è stato abbassato anche grazie a degli ulteriori interventi, con migliori distribuzioni del peso ed una nuova rigidità delle sospensioni, che ora sono diventate a controllo elettronico. Le dimensioni sono una delle poche cose che non è cambiate sulla Toyota più costosa di tutte, con 4,97 metri di lunghezza, 1,98 metri di lunghezza ed un passo di 2,85 metri.

L’obiettivo era quello di tagliare le emissioni di circa il 10%, e per riuscirci è stato cambiato il motore, puntando su un V6 e non più sul V8. Ne sono stati realizzati due, un 3,5 litri a benzina ed un 3,3 diesel. Si tratta, assieme alla Hilux, dell’unica vettura della casa giapponese che è ancora in vendita con il propulsore a gasolio.

La potenza di quello a benzina è di 415 cavalli con 650 Nm di coppia, mentre quello a gasolio ha 304 cavalli ed una coppia di 700 Nm. C’è una particolarità da sottolineare, che riguarda i luoghi in cui viene venduta la serie 300, ovvero in Asia, America e Medio Oriente, mentre non è disponibile in Europa ed in Nord America almeno per il momento. Infatti, in Italia è disponibile soltanto la serie 150.

La Land Cruiser è comunque un ottimo mezzo anche nelle serie precedenti, ma ci sarà ora da capire se la casa nipponica sarà intenzionata a vendere anche quelle più recenti. Questo costruttore è in continua ascesa con le vetture ibride, ma anche il motore a gasolio, come detto, non viene abbandonato.