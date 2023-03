Una Porsche Panamera è ridotta malissimo: guardate che rivoluzione

La Porsche Panamera è un capolavoro di tecnica, ma per questo va ben preservata. Guardate cosa le è successo in queste immagini.

Chi possiede una supercar è molto fortunato, visto il prezzo di acquisto che è ovviamente molto elevato, sia nel caso di una Ferrari, che di una Porsche o di una Lamborghini. Per questo motivo, è fondamentale cercare di tenere nella maniera migliore possibile il proprio gioiello, tramite un’accurata manutenzione ed anche una cura estetica maniacale.

La Porsche di cui vi parleremo oggi è una splendida Panamera, che dopo essere stata impegnata in una sorta di safari, a giudicare dalle sue condizioni, è stata perfettamente rimessa in sesto da un lavoro certosino. Andiamo ora a scoprire come è stata riportata allo splendore originale.

Porsche, la Panamera cambia del tutto in poche mosse

La Porsche Panamera è un modello che è in voga da diverso tempo, visto che la sua prima generazione venne presentata nel lontano 2009. Si tratta di una quattro porte di lusso, che però è stata sempre piuttosto discussa. Infatti, alcune pensano che si sia trattato di una sorta di snaturazione del design della casa di Weissach, ma ha comunque sempre prodotto degli ottimi risultati sul fronte delle vendite.

La supercar è disponibile in varie motorizzazioni, e negli ultimi tempi la versione ibrida da oltre 400 cavalli, che è già sul mercato da tanti anni, sta letteralmente spopolando. La vettura protagonista di questo car wash è una Panamera a benzina, che come potrete vedere dalle immagini, non se l’è certo passata bene.

Il video è stato caricato dal canale YouTube “Vermij Car Detail“, e c’è da dire che le prime fasi del video che abbiamo postato in basso parlano da sole. La Porsche di colore nero viene mostrata sotto vari punti di angolazione, che vanno a sottolineare la grande sporcizia che la caratterizza.

Anche la zona degli scarichi è ridotta piuttosto male, per non parlare delle ruote e dello splendido impianto frenante. Su questa parte della Panamera viene fatto un lavoro certosino, passando prima dell’acqua e poi alcuni prodotti speciali, volti alla pulizia ma anche alla preservazione dei vari materiali come il carbonio e l’acciaio.

In seguito, l’intera carrozzeria viene pervasa dal sapone, per poi essere del tutto imbevuta di acqua e ripulita alla perfezione. Occuparsi del car wash di certe vetture non è mai semplice, visto che c’è sempre un minimo di paura di rovinare l’aspetto estetico, ma per fortuna qui siamo di fronte a professionisti di alto livello, che hanno prestato la massima attenzione. Come potrete intendere anche dal titolo del video, si tratta solamente di un lavaggio esterno, per cui, l’abitacolo e tutte le zone del cofano motore non vengono toccate.

A questo punto, è bene che vi godiate tutte le varie manovre svolte dagli addetti, che non hanno avuto problemi, dopo alcune ore, a restituire questo capolavoro al legittimo proprietario. Facendo un confronto tra il prima ed il dopo car wash, pare davvero trattarsi di due auto differenti, ma vi assicuriamo che è la stessa solo dopo un gran lavoro.