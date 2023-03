Quanto pesa una ruota di F1? Cambiamento enorme negli ultimi anni

Le gomme di F1 sono cambiate molte in questi ultimi anni, ed oggi vi diremo quanto pesa ogni pneumatico. Lavoro duro per i meccanici.

Il mondiale di F1 è l’espressione massima della tecnologia applicata al motorsport, e tutti i componenti sono fatti per rendere al meglio in qualsiasi condizione. A tal proposito, un aspetto fondamentale, soprattutto negli ultimi anni, è legato alle gomme, ed al loro buon funzionamento è legata la competitività delle vetture. Infatti, da quando sono arrivate le Pirelli, la gestione delle mescole è diventata molto importante, come dimostra la Red Bull dell’ultimo biennio, che si distingue proprio in questo.

Capita spesso, infatti, che una vettura che in qualifica è competitiva come le altre possa poi fare una grossa differenza gestendo le gomme, e consumandole in maniera minore rispetto ai rivali. Tuttavia, uno dei problemi di questa F1 è legato al peso delle componenti, che hanno portato quelle attuali al peso minimo di ben 798 kg, un dato che mai era stato raggiunto nel passato di questo sport.

Nelle prossime righe, entreremo meglio nell’argomento, ma concentrandoci proprio sul peso delle gomme. La risposta vi stupirà, soprattutto pensando al fatto che i meccanici delle varie squadre sono in grado di cambiarle in circa due secondi. Ecco quanto pesano le gomme e come sono cambiate di recente.

F1, ecco quanto pesa ogni gomma delle vetture

Nel 2022 la F1 si è posta davanti alla più grande rivoluzione della storia, ed anche le gomme ne sono state protagonista. Infatti, le nuove Pirelli sono aumentate a livello di peso, con un aumento di circa 2,5 kg in quelle anteriori e di ben 3 kg in quelle posteriori, per un totale di circa 23 chilogrammi per ogni gomma.

Si tratta di un qualcosa che sicuramente ha complicato il lavoro dei meccanici, visto che, tra le novità del regolamento che ha riportato l’effetto suolo in F1, ci sono anche dei copriruota all’anteriore. Questo, nei pit-stop, ha tolto presa agli uomini delle varie squadre, che si sono dovuti preparare con tanti allenamenti.

I tempi delle soste ai box non ne hanno comunque risentito, visto che siamo rimasti sui due secondi bassi, tralasciando qualche problematica che avveniva anche in passato. Tornando al peso delle gomme, i primi aumenti importanti si sono verificati dal 2017 in avanti, quando i regolamenti furono rivoluzionati sul fronte aerodinamico.

Le dimensioni delle auto vennero aumentate per migliorare la downforce, portando le monoposto a diventare molto più veloci di un anno con l’altro. Proprio nel 2017 si è registrato il ritorno dei famosi “gommoni”, che ricordano quelle che venivano utilizzati tra gli anni Settanta e Novanta, garantendo molto più grip alle vetture.

Il Circus ha imboccato, come detto in precedenza, una strada che punta su delle vetture sempre più grandi e pesanti, anche se nel 2026 questa cosa potrebbe cambiare, anche grazie al discorso legato a power unit più semplici. Per il resto, le gomme Pirelli dovrebbero restare più o meno le stesse, e con il medesimo peso, anche nei prossimi anni, senza grandi differenze con ora.