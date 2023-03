Nuova Mercedes GLA: crescita sotto ogni punto di vista

La nuova Mercedes GLA è pronta a far parlare ancora una volta di sé. Il nuovo modello, infatti, presenta tante interessanti novità.

Restyling di qualità per uno dei modelli più riusciti ed acclamati di casa Mercedes: la sport compact SUV GLA. Tante novità ed un equipaggiamento di serie ancora più completo, come già abbiamo visto in altri recenti restyling della casa tedesca, ma anche una nuova identità stilistica caratterizzata innanzitutto dalla griglia del radiatore con lamelle verticali.

Rivisto anche il cofano che consegna nel suo nuovo profilo un accenno di sportività all’intero corpo vettura, mentre il paraurti anteriore, anche questo ridisegnato, non trascura l’indole off-road di nuova Mercedes GLA.

Mercedes GLA: elegante, tecnologica e dinamica

Nuova è anche la firma luminosa tanto dei fari anteriori quanto di quelli posteriori, in entrambi i casi con tecnologia LED.

Nuova anche la tinta per carrozzeria Spectral Blue introdotta a listino al pari di quattro, differenti, trame stilistiche per i cerchi, con quest’ultimi che variano da una misura d’ingresso di 17 pollici ed arrivano fino ad un massimo di 20 pollici.

Nuova Mercedes GLA: una vita a bordo sempre più di qualità

Upgrade di qualità per ciò che riguarda gli interni di nuova Mercedes GLA, con il doppio schermo indipendente che si divide in un display da 7″ per il quadro strumenti ed uno da oltre 10″ per il sistema multimediale.

Di serie il volante rivestito in pelle, mentre opzionabile a richiesta quello in pelle sintetica Artico. Disponibile, per la prima volta in assoluto e solo per la versione AMG Line, la corona del volante riscaldata.

La vita a bordo, anche nelle lunghe tratte, è resa ancor più serena dai sedili comfort, anch’essi di serie e rivestiti in pelle sintetica Artico e tessuto tridimensionale color nero.

I rivestimenti interni di Mercedes GLA possono essere scelti tra nero, beige macchiato e sagegrey, mentre nell’AMG Line la scelta si arricchisce di una quarta tonalità rosso pepe abbinata al nero.

Passo in avanti nel sistema MBUX

Elevato e fin dalle versioni d’ingresso l’equipaggiamento tecnologico, che comprende già di base l’Highbeam Assist, la telecamera di backup e il pacchetto USB. Salendo di livello si trovano anche pacchetto parcheggio e il pacchetto specchietti.

Sempre in termini di tecnologia, la nuova Mercedes GLA è arricchita anche dall’ultima generazione del sistema d’interfaccia uomo-auto MBUX, con tre diversi stili di visualizzazione: “Classic”, “Sporty” e “Discreet”. Inoltre, in aggiunta alle tre modalità di navigazione, i sistemi di assistenza e i servizi già disponibili in precedenza, con questo nuovo aggiornamento troviamo anche numerose opzioni di personalizzazione.

Aumenta anche la connettività, con la possibilità di utilizzare in modalità wireless il proprio smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto Wireless. Passo in avanti anche per quel che riguarda la potenza di ricarica delle porte USB, che in questa nuova versione sono tutte illuminate.

Nuova GLA può diventare anche un piccola “salagiochi”

Utilizzando il pacchetto di personalizzazione (opzionale) dei servizi Mercedes me connect è possibile accedere anche ad una selezione di mini-giochi concepiti appositamente per un utilizzo attraverso touchscreen e i pulsanti di comando a sfioramento collocati sul volante.

Così facendo, nuova Mercedes GLA si trasforma di fatto in una console di gioco su quattro ruote, l’ideale per ingannare il tempo durante una lunga sosta o una ricarica in qualche stazione elettrica.

Motori benzina tutti elettrificati

A proposito di soste presso stazioni di ricarica, la gamma motori della nuova GLA fa un ulteriore passo in avanti verso un’elettrificazione sempre più massiccia.