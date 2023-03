Bastianini, la sfida a Bagnaia è lanciata: ecco come cambierà Enea in pista

Enea Bastianini vuole andare subito all’attacco di Bagnaia, e le sue intenzioni per Portimao sono molto chiare. Ecco le sue parole.

La stagione di MotoGP targata 2023 è ai blocchi di partenza, con la Ducati che parte come grande favorita, con Pecco Bagnaia nel ruolo di maggior candidato al titolo mondiale. Al suo fianco, tuttavia, non ci sarà più il fidato Jack Miller, passato al team factory KTM al fianco di Brad Binder, ma lo scatenato Enea Bastianini direttamente dal Gresini Racing.

Tutti si attendono un duello fantastico tra i due, e ci sono buoni motivi per pensare che le cose seguiranno questo filone. Nel corso dei test invernali, la Ducati ha messo in mostra uno strapotere che è abbastanza evidente, nel tentativo di fare il vuoto sin da subito nei confronti degli inseguitori.

Ciò che è mancato alla casa di Borgo Panigale negli ultimi anni, parlando strettamente del team ufficiale, è proprio l’inizio sprint, ma la Desmosedici GP23 sembra dare l’idea di poter dominare sin da subito. Bastianini, invece, ha avuto in un grande inizio uno dei suoi segreti lo scorso anno, visti gli strepitosi successi di Losail ed Austin, che furono rispettivamente la prima e la quarta gara della stagione.

I test invernali, disputati a Sepang e Portimao, hanno fatto vedere che Bagnaia è chiaramente il favorito anche nel confronto con il compagno di squadra, almeno per le prime gare. Lo stesso Enea, al termine delle prove portoghesi, aveva detto che c’è qualcosa da dover tirare ancora fuori prima di poter sfidare Pecco alla pari, ma se c’è uno in grado di fare miracoli, quello è proprio il “Bestia”.

La speranza per lo spettacolo è che non dovremo commentare per tutto l’anno un duello tra le sole Ducati, ma anche le avversarie sapranno essere della partita. Gli sviluppi, in tal senso, giocheranno un ruolo fondamentale, in una MotoGP che è sempre più tecnologica e che propone sfide sempre più esaltanti.

Bastianini, ecco le sue prime parole da Portimao

I piloti della MotoGP sono ormai tutti in Portogallo, dove stanno per scattare le prime prove libere della stagione. Tra i più attesi c’è ovviamente Enea Bastianini, che nel 2023, al suo terzo anno in top class, ha tra le mani la grande occasione, quella che sogna da quando ha iniziato a correre in moto.

La Ducati è una moto sensazionale, e per la prima volta dai tempi di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, può contare su due primedonne, ma a differenza di quel periodo, non c’è più Marc Marquez come grande favorito. In queste ultime ore, Enea ha rilasciato le sue prime parole da pilota factory della casa di Borgo Panigale in un week-end di gara, mettendo in chiaro i suoi obiettivi.

Ecco le sue parole: “Le gomme saranno un aspetto fondamentale in questa stagione, capiterà che in alcune occasioni faremo delle scelte molto diverse di gara in gara. Sarà fondamentale attaccare sin dalle prime fasi, l’approccio dovrà cambiare. Come andrà con Pecco? In pista sarà il mio primo rivale, ma nelle corse è sempre così quando corri per lo stesso marchio. Il nostro rapporto è molto buono, poi ciò che dice la gente, che pensa che non sia così, non è un qualcosa che ci deve interessare“.

Bastianini pensa che la sfida sarà molto più equilibrata di ciò che si possa pensare: “Le case ufficiali sono tutte messe bene, ma va detto che anche tra case factory e team satelliti ci sia un gap davvero minimo al giorno d’oggi. Oggi tutto è davvero fondamentale, fanno la differenza i millesimi di secondo, ma l’importante è anche riuscire a divertirsi, alla fine noi siamo qui per questo“.

La sfida sarà sensazionale, con una Ducati che sente comunque di essere nella posizione per dominare la scena. Vedere una moto diversa dalla Rossa vincere domenica sarebbe una grande sorpresa, ma questo mondo è bello anche per via degli imprevisti che può regalare strada facendo.