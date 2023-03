Auto elettriche 2023: quali sono quelle che “durano” di più?

Aumentano le vendite in Europa di auto elettriche, ma tutti si chiedono quali permettono di avere un’autonomia maggiore? Ecco la classifica.

Un nuovo record per l’Europa è stato segnato nel 2022 e riguarda le auto elettriche. A certificarlo è la società di ricerca Jato, che ha condotto un’analisi sulle vetture full electric più vendute nel Vecchio Continente lo scorso anno. E ha mostrato come le immatricolazioni di BEV (Battery electric vehicles) sono state 1,56 milioni, con una crescita del 29% rispetto all’anno precedente e un calo invece delle ibride plug-in. Il segnale positivo arriva dal fatto poi che i veicoli a sola batteria conquistano il 60% delle immatricolazioni fra gli elettrificati. E ad oggi 14 vetture su 100 in Europa sono alimentate solo dal motore elettrico.

Ancora oggi però ci sono delle reticente da parte di tanti automobilisti nel comprare auto elettriche. E i motivi sono presto detti: innanzitutto l’alto prezzo di acquisto, l’assenza di rumore dal sistema di propulsione, ma soprattutto una rete di ricarica abbastanza limitata in Europa (e soprattutto in Italia), il tempo di attesa per la ricarica delle batterie e, soprattutto, l’autonomia di queste vetture, ancora abbastanza ridotta.

Rispetto ai veicoli tradizionali spinti da motori termici, i veicoli elettrici non hanno una vasta gamma di utilizzo che consenta ai loro proprietari di muoversi con la massima tranquillità su tutti i tipi di strade, comprese autostrade. Tuttavia, i marchi stanno facendo sempre più sforzi per offrire prodotti con una tecnologia tale, soprattutto per quanto riguarda le batterie, da permettere di percorrere anche lunghe distanze.

Tutte le case sono ora impegnate nella progettazione e nei test di auto elettriche sempre più performanti e adatte alle richieste dei guidatori. Ma oggi diversi siti specializzati hanno stilato delle classifiche che permettono di capire quali sono i modelli che permettono di percorrere le maggiori distanze in elettrico. E tutti convergono su queste cinque auto.

Auto elettriche, le migliori per autonomia sul mercato

Al quinto posto troviamo la nuova generazione della BMW Serie 7, che monta una batteria da 101,7 kWh le consente di percorrere fino a 624 chilometri. I suoi due motori elettrici erogano 544 cavalli e consentono alla i7 di raggiungere i 100 km/h da fermo in soli 4,7 secondi. Certo, il prezzo non è dei più economici: 140.644 euro.

Subito avanti c’è la Mercedes EQE, che riesce ad offrire un’autonomia fino a 631 chilometri, grazie ad una batteria da 90,6 kWh di capacità. Ha un unico motore elettrico da 292 CV posto sull’asse posteriore, in grado di raggiungere una velocità massima di 210 km/h e che garantisce un consumo combinato di 16,3 kWh/100 km, il tutto al prezzo di 76.025 euro.

Sul podio sale la BMW iX, SUV che con le sue batterie da 111,5 kWh è in grado di offrire un’autonomia fino a 632 chilometri. Questa versione ha 523 cavalli e 765 Nm di coppia massima ed è in grado di raggiungere i 100 km/h in 4,6 secondi. Anche questa però non è economa per il portafogli, visto che si devono sborsare ad oggi 102.900 euro per averla.

Non poteva mancare poi una Tesla, nello specifico una Model S, che si piazza al secondo posto e che con l’ultimo aggiornamento ha tre motori che le permettono di raggiungere i 322 km/h ma soprattutto percorrere ben 652 chilometri a un prezzo di 89.990 euro. In testa c’è la Mercedes EQS, il fiore all’occhiello della casa di Stoccarda. Una delle auto elettriche di maggior impatto, visto che lusso e tecnologia qui abbondano. Con batterie da 107,8 kWh e una potenza di 333 CV, questa macchina ha un’autonomia fino a 741 chilometri. Ma anche qui siamo su prezzi alti, visto che questa versione costa 120.686 euro. E la domanda sorge spontanea: quando vedremo auto alla portata di tutti con un’autonomia adeguata?