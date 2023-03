Auto elettriche, i modelli più attesi dagli appassionati da oggi fino al 2026

Sale la tensione per vedere alcune auto elettriche di famosi marchi che promettono di dare una svolta decisa. Ecco le vetture più attese.

Anche se le auto elettriche costituiscono ancora una piccola fetta del mercato totale, la quota nel 2022 di quelle vendute è arrivata al 14%, il dato più alto mai visto. Praticamente ogni casa automobilistica ha nel proprio listino un modello full electric o ne avrà presto uno, con alcune aziende che stanno facendo una corsa sfrenata per anticipare la scadenza del 2035 imposta dalla UE alla vendita di auto con motori termici. Marchi storici come Ford, Chevrolet, ma anche Renault, Citroen, Mercedes, BMW, Audi, stanno accelerando la transizione verso l’elettrico. Tanto che è già chiaro il programma di molte azienda da oggi al 2026.

Ad oggi le più diffuse sono le auto ibride, ma aumenta ogni anno in maniera esponenziale il parco auto europeo delle plug-in ma soprattutto delle auto elettriche. Gli ultimi dati dicono che le auto a batteria mantengono il quarto posto tra le alimentazioni più vendute nel Vecchio Continente, ma il sorpasso alle diesel ormai è imminente.

Ma dando uno sguardo al futuro di tutti i marchi, ci sono dei modelli che già sono stati presentati e che rappresenteranno il fiore all’occhiello delle varie case. E l’hype per queste vetture, totalmente elettriche, è in deciso aumento già ora. Segno che anche tra il pubblico c’è voglia di questa nuova tecnologia.

Auto elettriche, le 5 più attese dei prossimi anni

Sicuramente una delle vetture che tanti aspettano è l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV, l’elettrica di uno dei modelli del riscatto del marchio italiano, che ora è pronto alla svolta elettrica. Le voci dicono che questa versione potrebbe arrivare fino a 1000 CV di potenza e che potrebbe anche avere una variante wagon. Il debutto è atteso entro il 2025, quindi ci sarà ancora un po’ da attendere.

Quest’anno invece i fan di Audi dovrebbero invece vedere la nascita della A6 E-Tron, concept che ha anticipato quella che alla fine diventerà una berlina di serie. Costruita sulla Premium Platform Electric (PPE) di Audi, questa auto elettrica dovrebbe avere una capacità di ricarica a 800 volt e fino a oltre 500 km di autonomia, con una potenza che si avvicina ai 469 CV.

Poi occhio anche alla Chevrolet Corvette EV, con questo che potrebbe essere il primo vero modello con cui Corvette fa il suo esordio come sottomarchio ufficiale staccato dalla casa madre, come ha fatto qualche tempo fa Dodge con SRT. La gamma includerà berline, SUV e persino questa vettura totalmente elettrica. Le voci dicono che potremmo vedere una prima versione già nel 2025 con una potenza di circa 1000 CV e trazione integrale standard.

Per molto tempo si è parlato poi di una Tesla “economica”. Inizialmente doveva essere la Model 3 quell’auto, ma ora ci sono rapporti che suggeriscono che sia in fase di sviluppo una berlina da quasi 25mila dollari e che sarebbe non solo la prima vera auto elettrica di qualità a prezzi accessibili ma anche una di quelle che farebbe segnare nuovi standard per le vetture future di questo segmento. Circolano anche delle foto spia del test del prototipo in Cina, ma per il resto i dettagli sul progetto non sono chiari.

E poi ovviamente c’è la Ferrari, che nonostante un periodo di transizione più lungo delle altre case, ha deciso di accelerare per il progetto della sua prima vettura elettrica. Ad oggi ha presentato solo il brevetto per il suono del motore, mentre di vere notizie non ce ne sono. Benedetto Vigna, attuale amministratore delegato della Rossa, ha voluto comunque rassicurare tutti gli appassionati del marchio affermando che la casa è pronta ad avventurarsi nella produzione di auto elettriche e che lo farà con un prodotto che manterrà l’essenza dello spirito delle auto Ferrari a motore termico. Una data? Il 2025.