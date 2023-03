Arriva il restyling della Lancia 037: è un bolide pazzesco

Nel palcoscenico della MSI in Spagna è stata presentata la seconda dei 37 esemplari che Kimera Automobili realizzerà della Lancia 037. Una vettura mostruosa.

Vi sono auto leggendarie che hanno un fascino intramontabile. Oggi si producono numerose supercar, ma in passato ve ne erano di meno sul mercato e in tante hanno fatto la storia. L’ultima moda sono i restomod, ovvero delle restaurazioni di modelli del passato, aggiornati con tecnologie all’avanguardia.

La Lancia 037 fu prodotta dal 1982 al 1983, nella factory di Borgo San Paolo a Torino per partecipare al WRC. Nei rally il marchio piemontese era al top. Cesare Fiorio, direttore sportivo della FIAT, annunciò la nascita del progetto. L’ing. Sergio Limone fu incaricato di realizzare, in una collaborazione tra Lancia, Pininfarina, Dallara e Abarth, un’auto irrefrenabile su qualsiasi superfice.

Al 59º Salone dell’automobile di Torino nel 1982 l’auto fu svelata al mondo. Sulla base del telaio della Lancia Beta Montecarlo Turbo da pista, prodotto da Dallara e carrozzato in Pininfarina, la 037 prese forma. Per l’omologazione nel gruppo B furono prodotti 200 esemplari del modello. Sotto il cofano batteva un motore, montato longitudinalmente, da 1995 cm³ di cilindrata, 16 valvole e sovralimentato da un compressore volumetrico volumex da 205 CV, capaci di far volare la 037 a oltre 220 km/h.

Lo 0 a 100 km/h avveniva in 7 secondi. L’auto ottenne tanti trionfi nei Rally, cogliendo l’eredità della Fiat 131 Abarth Rally. Il segreto della vettura era nascosto in un telaio leggero, munito di sospensioni a quadrilatero del tipo MacPherson. Il successo della Lancia 037 fu mondiale. L’auto, nella versione Scorpion per gli USA, fu molto apprezzata.

Lancia, ecco la Kimera EVO37

L’azienda italiana Kimera Automobili ha deciso di rilanciare la EVO37 con un restomod a trazione posteriore, sulla base della storica vettura. Soli 37 modelli da 480.000 euro, una cifra non di poco conto per un’auto speciale. Due esemplari sono già stati consegnati ai rispettivi proprietari. La “Esmeralda” è stata pizzicata sulle Alpi svizzere, mentre Paula ha fatto il suo debutto in società nella calda Spagna. “Paula” è stata intercettata sulle strade di Madrid.

In occasione del Motor & Sport Institute nella Capitale iberica gli esperti di Car and Driver hanno avuto un incontro ravvicinato con la Lancia dal colore Kimera Red. Lo stile sportivo retrò degli anni ’80 della Lancia 037 fa al paio con la tecnologia e i materiali di oggi. Con la presenza di tanta fibra di carbonio, ammortizzatori Öhlins regolabili e potenti freni Brembo, cerchi modernizzati da 18 e 19 pollici ispirati a quelli della Stradale e i nuovi fari a LED regalano quel tocco di moderno spettacolare.

Il mix che esce fuori punta anche alla sicurezza, con ABS, telecamere posteriore e tutti i dispositivi all’avanguardia. Il paraurti di nuova concezione e la rimozione delle finiture cromate dal modello originale donano all’auto un look ancora più classico sportivo. Paula è un’auto costruita con orgoglio in Italia con passione. Sulla fibra di carbonio della telaio e il logo Kimera in rosso è presente il numero di telaio “002/037” e il nome “Paula”.

Una potenza straordinaria

Per rendere realtà questo progetto da sogno è stata effettuata una scansione 3D, reverse engineering, CAD, CAE o fresatura tra le altre tecnologie. Rispetto al modello originale il livello delle finiture è pazzesco, sia degli interni che degli esterni. Sotto il cofano c’è un 4 cilindri monoblocco da 2,1 litri, capace di sprigionare più di 500 cavalli, sempre diretti alle ruote posteriori tramite un cambio manuale sequenziale.

In arrivo una nuova Mito Sport? Ecco come sarà (VIDEO). Date una occhiata anche a come potrebbe essere la nuova Tonale GTA. Questa vettura vi farà brillare gli occhi, anche al solo battito dei fari. Guardate il video del canale YouTube Lancia Beta. Dopo l’esemplare svelato in Spagna ne arriveranno tante altre. Il progetto continuerà e renderà felici gli appassionati della Lancia.