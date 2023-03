Quanto costa la Volkswagen più costosa? La cifra è da capogiro

La Volkswagen produce auto che si possono acquistare a buoni prezzi, ma ce n’è una che è del tutto fuori mercato. Ecco quale e quanto costa.

In casa Volkswagen si è soliti produrre vetture di qualità ben alta, anche se il momento non è affatto semplice neanche per un colosso come il marchio di Wolfsburg. Attualmente, non si fa altro che parlare di transizione ecologica e di passaggio ai motori elettrici, ed anche per questa casa la sostanza è la medesima.

La Volkswagen sta investendo molte risorse da questo punto di vista, ma è chiaro che è ancora forse troppo presto per pensare di eliminare il motore termico. Per il momento, la vettura più costosa della gamma resta appunto una di quelle a combustione, che ha un netto margine sulle EV. Ecco di quale si tratta.

Volkswagen, ecco il prezzo di quella che costa più di tutte

La Volkswagen più costosa di tutte è la Touareg, che è disponibile sul mercato per una cifra compresa tra gli 80.600 euro e gli 85.200 euro. Per darvi un’idea, la seconda vettura più costosa del marchio di Wolfsburg è la elettrica ID.5, che si può acquistare con un massimo di 63.400 euro, per cui quasi 20 mila euro in meno rispetto al Suv.

Questo crossover è dunque di gran lunga l’auto che richiede una maggiore spesa per essere acquistata, ma va detto che ha ottenuto un grande successo nel corso della sua storia. La prima di sempre venne presentata nel lontano 2002, per cui, la carirera della Touareg è ormai ultra-ventennale.

Questo veicolo fu sviluppato assieme alla Porsche, casa che è membra del gruppo Volkswagen, e condivide il telaio ed altre parti sia con l’Audi Q7 che con la Cayenne. La prima serie ebbe anche un restyling nel 2007, con forme che andarono man mano a scolpirsi meglio e l’introduzione di nuovi motori, ed è ovvio che all’epoca non esisteva l’elettrico né tantomeno l’ibrido, ma c’erano solo tante variante di benzina e diesel.

La seconda generazione fu svelata nel 2010 a Monaco di Baviera, e si distinse sin da subito per delle dimensioni esterne che erano maggiori rispetto alla sua progenitrice. Il design venne rivisto del tutto, adattandosi alle altre VW di quel periodo, con ben tre motori disponibili nel momento del lancio: un 3.0 V6 TDI diesel da 245 cavalli, un 4.2 V8 TDI da 340 cavalli, ed una prima variante ibrida, il 3.0 V6 Hybrid da 333 cavalli.

Il 23 marzo del 2018 è stata presentata la terza ed ultima generazione, almeno sino ad oggi, con l’unveiling ufficiale che si tenne al Salone di Pechino. Viene aumentata a 286 cavalli la potenza del motore a gasolio, per poi svelare, un anno più tardi, anche quella con motore V8 da 421 cavalli, un vero e proprio mostro della strada che fa delle prestazioni e dell’atipica agilità per un modello di queste dimensioni il suo segreto.

La Touareg ha una storia di altissimo livello, ed ora ci sarà da capire quello che sarà il suo futuro. La casa tedesca è una delle più attive nel passaggio all’elettrico, per cui non è ancora stato deciso se il Suv avrà delle versioni full electric o se verrà rimpiazzato da un modello del tutto nuovo. Nei prossimi mesi ne sapremo di più in merito.