Quanto consuma una Toyota Yaris ibrida? L’efficienza è il suo segreto

La Toyota Yaris ibrida è una delle vetture che sfruttano questa tecnologia migliore sul mercato. Ecco a quanto ammontano i suoi consumi.

La Toyota produce auto di alto livello da tantissimi anni, ed è stata la prima casa costruttrice a credere nell’ibrido. I tempi della Prius dei primi anni Duemila sono ormai lontani, ma è chiaro che quel piccolo gioiello ha portato dei grossi vantaggi in termini di tempistiche e conoscenze delle tecnologie rispetto agli altri.

Nella giornata odierna, vi parleremo della piccola ma mai superata Yaris, che continua a regalare grandi soddisfazioni alla Toyota. Questa vettura ha ridotto in maniera esponenziale i consumi grazie a delle tecnologie ibride all’avanguardia, che la rendono competitiva in ogni senso.

Toyota, ecco i consumi della Yaris ibrida di oggi

La Toyota Yaris ibrida consuma 3,8 litri per percorrere 100 km, un’efficienza davvero eccezionale che fa ben capire quelli che sono i progressi della nuova tecnologia. Il suo segreto è un motore a ciclo Atkinson che è molto efficiente, ma anche per via di un nuovo sistema di recupero dell’energia in fase di staccata.

Infatti, le Toyota ibride possono contare su una frenata che è rigenerativa, recuperando una gran quantità di energia che altrimenti finirebbe per essere dispersa, per portarla all’interno della batteria e per poi spingere il motore elettrico. Nelle fasi in cui esso è in funzione, infatti, non c’è consumo di carburante, per oltre il 50% del tempo sui percorsi cittadini.

Questo è un enorme vantaggio per chi si sposta dentro le città, luogo per cui la Yaris è perfettamente adatta. A questo punto, è chiaro che le sue vendite stiano schizzando in alto negli ultimi anni, soprattutto conoscendo i grandi rincari dei carburanti ed il fatto che c’è sempre più attenzione per le nuove tecnologie.

La Yaris è una delle auto più vendute e migliori

Nel 2020 la Toyota ha presentato la quarta generazione della Yaris, sia per il mercato giapponese che per quello australiano ed ovviamente europeo. Il nome interno del progetto è XP210/D, che fu svelata già in anticipo nel luglio del 2019 sul tracciato del Nurburgring, dove tutte le case effettuano dei test prima di svelare i loro gioielli.

Nel 2021, questo modello è stato premiato come Auto dell’anno, e si basa su un motore a benzina 1.5 da 92 cavalli, che fa leva sul sopracitato sistema Atkinson, unito ad un motore elettrico che sprigiona ben 80 cavalli. La potenza complessiva può toccare i 116 cavalli visto il particolare funzionamento di questo motore, per cui non va fatta la somma tra potenza di quello a combustione e quello elettrico.

Ci sono anche altre due varianti unicamente a benzina, ma è chiaro che il grande segreto di questo marchio automobilistico è sempre stato il perfetto sfruttamento dell’ibrido. La Yaris è una vettura utilitaria di Segmento B che ormai ha una lunghissima storia alle sue spalle, visto che viene prodotta dal lontano 1999.

In Canada viene chiamata Echo, mentre il nome Yaris è utilizzato in tutte le altre parti del mondo, tranne che nei paesi asiatici ed in Giappone dove si chiama Vitz. Come avrete capito, ne sono state realizzate ben quattro generazioni, ma questa vettura, sul mercato ormai da quasi un quarto di secolo, sembra non conoscere il significato della parola invecchiare, e continua a regalare grandi soddisfazioni a coloro che decidono di portarsela a casa.

In questo video, caricato sul canale YouTube ufficiale della casa giapponese, potrete conoscere ogni tipo di segreto legato ai suoi consumi, un tema molto caro agli automobilisti del periodo che stiamo vivendo. Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che la Yaris continuerà a restare al top delle vendite, nella consapevolezza che può sopravvivere ad ogni tipo di crisi in futuro.