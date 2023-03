Nakagami vuota il sacco su Marquez: scoppierà il caos in Honda?

Il pilota giapponese del team LCR ha confessato che la situazione interna in Honda è molto delicata. Marc Marquez è sull’orlo di una crisi.

Dopo tre anni di attesa Marc Marquez avrebbe, semplicemente, voluto iniziare la stagione come i vecchi tempi, lottando per il titolo mondiale. Tra operazioni chirurgiche, riabilitazioni e problemi di diplopia la vita di Marc Marquez dopo il tonfo di Jerez della Frontera del 2020 è stata completamente stavolta.

Gli anni della pandemia sono stati per Marc Marquez gli anni della sofferenza atroce per gli infortuni alla spalla destra e i GP saltati. Il percorso di riabilitazione per tornare ad essere competitivo ai massimi livelli della top class è stato lunghissimo, ma a preoccupare adesso non sono più le condizioni fisiche del centauro di Cervera ma le annose problematiche tecniche della RC213V.

In Honda hanno cercato di sviluppare la motocicletta in funzione delle caratteristiche di tutti gli ex piloti che, al termine del 2022, hanno lasciato la squadra giapponese. Pol Espargaro si è accasato alla KTM, via GasGas, mentre Alex Marquez ha deciso di cogliere al volo l’occasione presentategli in Ducati nel team Gresini. I risultati, comunque, non sono arrivati nella scorsa annata, considerando il terzo posto all’esordio in Qatar di Pol e il secondo posto in Australia di Marc Marquez.

Gli obiettivi della Honda

Al rientro dopo l’ennesima operazione alla spalla destra i medici avevano dato il via libera per il finale di stagione. Le indicazioni di Marquez sarebbero dovute essere indispensabili per ritrovare una quadra e indirizzare gli sviluppi in vista della prossima annata. Il #93 si è lamentato moltissimo al termine dei test di Valencia, mentre in Malesia nel 2023 non sono arrivare novità straordinarie.

La Ducati è progredita, ulteriormente, mentre i passi in avanti del brand di Tokyo non sarebbero sufficienti, secondo quanto dichiarato dal trentenne, per lottare per il mondiale. Se ti chiami Hrc non puoi pensare di non puntare al massimo, ma la squadra non è più quella degli anni d’oro del cannibale di Cervera. Nel 2022 la Honda ha chiuso all’ultimo posto della graduatoria mondiale, alle spalle persino della Suzuki dimissionaria. Nel prossimo weekend in Portogallo emergeranno i valori obiettivi di tutti i top team

Nakagami spaventa i fan di Marquez

Secondo il giapponese la Honda crede in una possibile svolta. Ha ingaggiato Joan Mir e Alex Rins, ex piloti della Suzuki, per alzare l’asticella. Ha investito in nuove soluzioni tecniche, ma non sono i favoriti, anzi dovranno lavorare a lungo perché non è cambiato granché rispetto allo scorso anno. L’atmosfera si è fatta, però, molto tesa perchè gli anni sono contati.

“Marc Marquez e la Honda lavorano insieme, si vede che sono concentrati nel dare il meglio e ottenere di nuovo un campionato. Anche se ora c’è più tensione e l’hanno espressa dall’esterno, perché è una situazione difficile per entrambi, ma adesso sono arrivate nuove persone che si stanno adattando a capire il sistema Honda e magari possono consigliare cosa fare per ottenere una migliore esperienza e poter migliorare la stessa situazione attuale”, ha confessato Nakagami.

Questo processo richiederà molto tempo. “Abbiamo fatto 3 test preseason, Valencia, Sepang e Portimão. Non ho sentito grandi cambiamenti, ma sto cercando di capire qual è la situazione. In un giorno la Honda non può cambiare tutti i suoi schemi, occorre solo continuare a lavorare per continuare a migliorare”, ha analizzato il rider giapponese del team LCR.

Ci sono nuovi membri nel team, ma per rivoluzionare la RC213V occorrerà molta pazienza. Marc vorrebbe lottare per la nona corona, dopo 3 anni part time. L’obiettivo dei rider del team satellite potrebbe essere quello di ottenere qualche sporadico podio o entrare in top 5, ma per Marc esiste un solo risultato. Il fatto che sia emersa dalle parole di Nakagami questa tensione interna in Honda non rappresenta il massimo, alla vigilia del campionato della svolta.