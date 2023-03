Netflix dedica una serie a Senna: ecco l’attore che lo interpreterà

Ayrton Senna sbarca sulla piattaforma di intrattenimento statunitense Netflix. Ecco chi farà la parte dell’indimenticato campione brasiliano.

Proprio in corrispondenza di quello che sarebbe stato il suo 63esimo compleanno, Netflix ha annunciato la produzione di una serie interamente dedicata ad Ayrton Senna. Una full immersion nella vita sportiva e non solo, di uno dei piloti più iconici e amati di sempre. Già in passato si era parlato di un film a lui dedicato, ma la difficoltà più emotiva che pratica a trovare un sostituto che gli rendesse davvero onore, ha sempre fatto sì che i progetti saltassero.

Al contrario, e questo fu un vero successo al botteghino, il regista Asif Kapadia e la Working Title Films nel 2011 rilasciarono un documentario, molto apprezzato dagli appassionati, un po’ meno da Alain Prost secondo cui era troppo fazioso e malevolo nei suoi confronti.

Detto ciò, adesso il fatidico momento è arrivato. Sull’onda dell’ottimo riscontro di pubblico, anche non interessato alle quattro ruote, dello show “Drive To Survive”, incentrato sul dietro alle quinte del campionato di F1 e giunto alla sua quinta stagione, il colosso statunitense ha deciso di provarci, e di lanciare una monografia, se così possiamo definirla, sul tre volte iridato.

Senna sbarca su Netflix, tutti i dettagli

A vesti gli ingombranti panni di Beco sarà Gabriel Leone. Nato nel 1993, quindi un anno prima del tragico incidente di Imola, l’attore è diventato celebre in Brasile per la sua apparizione nella serie di Amazon “Dom”. E tra l’altro sarà protagonista anche di un’altra pellicola, diretta da Michael Mann, a tema motorsport, focalizzata sulla figura di Enzo Ferrari. In quel frangente il suo ruolo sarà quello di Alfonso De Portago, primo driver spagnolo a calcare il podio in un GP della massima serie. A dispetto di questo storico risultato, il suo destino sarà molto amaro, visto che perirà assieme al suo navigatore e dieci spettatori in un incidente avvenuto nel corso della Mille Miglia del 1957.

La piattaforma di intrattenimento a stelle e strisce aveva reso nota l’intenzione di dare vita ad un prodotto in puntate incentrato sull’asso di San Paolo già nel 2020. Sulla carta avrebbe dovuto comprendere otto episodi, ma diversi ritardi l’hanno fatta slittare al 2023, con la riduzione a sei.

Destinato a svolgere la funzione di manager dell’azienda di famiglia, soprattutto su spinta di papà Milton, Ayrton si iscrisse all’università alla facoltà di Economia, salvo poi scoprire di avere altro in mente. Nel suo cuore pulsavano motori e benzina. Motivo per cui, non senza strappi con i suoi genitori decise di trasferirsi in Europa dove cominciò la sua carriera nelle formule minori. In particolare in Inghilterra, a Snetteron, dove lui, abituato a spiagge e sole, patì molto il clima grigio e piovoso.

Perché è nata la miniserie

Al debutto nel Circus nel 1984 con la Toleman, passerà poi alla Lotus con cui otterrà la sua prima vittoria in Portogallo nell’85. La promozione nella McLaren motorizzata Honda e diretta da Ron Dennis, sarà il punto di svolta. La rivalità con il compagno di box Prost diventerà epica e segnerà per sempre, anche in maniera drammatica la categoria. La coppa di miglior corridore se la porterà a casa nel 1988, nel 1990 e nel 1991. Vedere il nemico vincere con la Williams nel 1993, dopo aver già dominato nel 1992 con Mansell, lo porterà a desiderare ardentemente di approdare a Grove. Un errore clamoroso, in quanto la FW09 si rivelò alquanto ostica. Il resto lo sappiamo.

Parlando dei motivi che hanno portato la società di streaming a celebrare la figura di Senna, questa ha replicato: “Non volevamo ricordare solo le fasi topiche del suo percorso automobilistico, ma esplorare la sua personalità e i rapporti famigliari. Questa miniserie darà ai fan la chance di andare oltre l’atleta e conoscere l’uomo“.