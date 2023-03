Assicurazioni moto: arriva una super offerta da cogliere al volo

I prezzi delle assicurazioni moto sono spesso criticati perché ritenuti eccessivi. Quando capita l’occasione giusta va colta al volo.

Chiunque decida di acquistare un mezzo deve, per legge, firmare un contratto assicurativo. Si tratta di una tutela indispensabile per sé stessi e i terzi che potrebbero essere vittime di una nostra azione errata. Alla guida l’imprevisto è dietro l’angolo e la copertura dovrà estendersi per 12 mesi e poi scatterà il rinnovo annuale alla scadenza.

La linea di principio è questa, poi vi sono tantissime soluzioni che vi permettono di risparmiare o dilazionare il pagamento. Sono arrivate anche in Italia le assicurazione a km o per un certo periodo dell’anno. L’idea di modellare la copertura sulle esigenze del singolo rappresenta una ottima soluzione, in tempi di crisi. Ancora più utile è risparmiare su una cifra base che, a volte, può risultare molto alta.

Se siete degli under 25, ad esempio, non avendo esperienza sarete considerati a più alto rischio sinistri. Dipende anche dal tipo di vettura che si intende assicurare. Vi sono alcuni veicoli che presentano un fattore di rischio più elevato, come le supercar o le moto da corsa. Anche per questo motivo le utilitarie comportano delle spese di copertura inferiore. Occorre approfittare degli sconti a tempo per ammortizzare la cifra totale. Auto, assicurazione temporanea: cos’è e come funziona.

Assicurazioni moto, l’offerta della Unipol

Con UnipolSai è possibile attivare la polizza “Km & Servizi 2Ruote” con uno sconto fino al 30%. Puoi sospenderla quando non usi la moto e hai diritto ad un anno di UnipolMove gratis. E’ una offerta sensazionale per coloro che hanno la volontà di sfruttare l’assicurazione in primavera o solo per un certo periodo dell’anno, approfittando di un prezzo di lancio ottimo, decidendo magari di tenere fermo il mezzo in autunno con l’opzione sospensione.

La sospensione, del resto, è una soluzione super conveniente e personalizzabile. UnipolSai Assicurazioni S.p.A, solo fino al 31 maggio 2023, offre la polizza assicurativa per la tua moto scontata del 30%, oltre a 1 anno gratis di UnipolMove, il servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali che vi permette di evitare le interminabili file ai caselli.

L’offerta include: un anno di UnipolMove gratis; la sospensione della polizza quando non usi la moto; pronta assistenza in caso di sinistri; numerose carrozzerie convenzionate, dislocate su tutto il territorio italiano; la possibilità di personalizzare la polizza con optional come Kasko, Mini Kasko, Furto & Incendio e tanto altro. L’offerta totale è scontata del 30%. Vi basteranno pochi clic sul sito della agenzia per attivarla. Risarcimento diretto assicurazioni: di cosa si tratta e come si ottiene.

Occorre compilare il form e riempire i campi obbligatori. Inserite tutti i dati e le informazioni sul mezzo per avere il preventivo. Qualora fosse in linea con le vostre esigenze, potrete proseguire con il pagamento, ottenendo l’assicurazione RC Moto a un prezzo super conveniente. Cosa aspettate? La promozione terminerà a fine maggio 2023 e a quel punto potrete lanciarvi in sella alla vostra amata moto in tutta serenità.