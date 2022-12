Toyota, arriva la nuova Corolla? Ecco che forme assumerà (VIDEO)

Tra pochi mesi arriverà la nuova Toyota Corolla, ed oggi andremo a scoprire quelle che potranno essere le sue forme. Eccole qui.

In casa Toyota c’è una linea chiara per quanto riguarda il futuro del settore automotive, dettata dalla voglia di differenziarsi rispetto alle concorrenti. Il costruttore giapponese, come affermato recentemente da Akio Toyoda, il suo presidente, ha intenzione di continuare a crescere ed investire sul fronte dell’ibrido, rinunciando all’elettrico.

Quella dei nipponici è una scelta coraggiosa e rischiosa, soprattutto per il mercato europeo. Nel Vecchio Continente, infatti, è previsto lo stop ai motori termici entro il 2035, anche se in ballo potrebbe esserci un ripensamento imminente. L’ipotesi è che venga data una proroga per i motori che sfruttano bio-carburanti o gli ibridi plug-in, per cui, il futuro è tutto in divenire.

La Toyota ha deciso di investire tutto sull’ibrido, e la conferma arriva anche da ciò che si dice riguardo alla nuova Corolla, attesa per marzo del 2023. L’auto sarà disponibile soltanto in versione ibrida, né elettrica e né solamente con propulsore a combustione, ribadendo fortemente le intenzioni della casa giapponese.

Il marchio del Sol Levante ha fatto dell’ibrido il suo motto, come ben chiaro anche dal reparto motorsport. Il team Gazoo Racing viene da cinque vittorie consecutive alla 24 ore di Le Mans, la gara più bella e famosa del mondo, e nel 2022 è arrivato anche il trionfo nel primo mondiale rally con auto ibride, una pietra miliare nella storia di questa disciplina.

Per quanto riguarda la nuova Corolla c’è trepidazione, visto che il veicolo sarà profondamente rivisto rispetto all’ultima versione. Parliamo di uno dei modelli meglio riusciti nella storia di questa casa, che giustamente ha deciso di proseguire questo progetto, adattandolo alle nuove tecnologie. Ecco come apparirà in futuro.

Toyota, ecco come sarà la nuova Corolla

Per la Toyota Corolla che arriverà nel 2023 c’è grande attesa. Per il momento, la linea di produzione della casa nipponica è molto chiara: si punta tutto sull’ibrido e c’è ancora molta incertezza sull’elettrico, che dai grandi capi non viene condiviso rispetto al resto del mondo, per cui, ci saranno ancora tanti investimenti sul motore termico associato alla parte elettrica.

I nipponici sono stati i pionieri dell’ibrido, con l’arrivo della Prius di tanti anni fa che rivoluzionò il modo di produrre le auto stradali. Anche nel mondo delle corse, la casa del Sol Levante ha fatto dell’ibrido il suo mantra, con ben cinque vittorie consecutive alla 24 ore di Le Mans e nel 2022 anche il primo mondiale rally della storia ottenuto con Kalle Rovampera su una Yaris Hybrid.

Come dicevamo, il 2023 sarà l’anno della nuova Corolla, uno dei modelli più riusciti del costruttore giapponese. Si tratterà di un restyling molto importante, che porterà ad un design differente da quello precedente. La presentazione ufficiale è attesa per marzo prossimo, per cui sono rimasti solo tre mesi prima di poterla scoprire.

Sarà disponibile sia in versione cinque porte che station wagon, con il prezzo di listino che partirà da 32 mila euro, che scende a 28.500 euro in caso di permuta o rottamazione. Non sarà possibile acquistarla soltanto con il motore termico, visto che la Toyota la realizzare esclusivamente ibrida, con due differenti powertrain.

I motori a combustione sono due, un 1.8 ed un 2.0, entrambi a benzina, con le potenze che varieranno tra i 140 ed i 194 cavalli, in grado di regalare prestazioni di tutto rispetto. Nuovissime le batterie agli ioni di litio, che sono state riviste per l’occasioni, risultando maggiormente potenti e meno pesanti.

Gli allestimenti, anche in questo caso, saranno due differenti, l’Active ed il GR Sport. Quest’ultima è chiaramente la versione sportiva, con cerchioni racing ed altre accortezze che riportano lo spirito delle gare automobilistiche all’interno di un’auto di serie. GR sta infatti per Gazoo Racing, ovvero il team ufficiale della casa giapponese impegnato nel mondiale endurance ed in quello rally, entrambi campioni del mondo.

Se siete interessati al modello, potrete iniziare a farvi un’idea delle sue forme grazie al render caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“. Il video postato in basso mostra una vettura dalle forme futuristiche, come testimoniato dal tetto e dalla forma dei fari anteriori, che rispecchiano in pieno lo stile della casa giapponese.

La volontà di puntare sull’ibrido, come affermato in precedenza, è chiara, e per il momento le porte all’elettrico sono chiuse. Nei prossimi anni si capirà se questa tendenza risulterà vincente o meno, ma dal punto di vista stilistico c’è da dire che la vettura promette molto bene. Ora mettetevi comodi e godetevi queste immagini della nuova Corolla, in attesa della presentazione ufficiale che si terrà tra pochi mesi.