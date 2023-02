Dacia, sapete qual è la più economica? Il prezzo è incredibile

La Dacia ha nella grande economicità dei suoi modelli la sua forza maggiore. Ecco qual è quella che costa meno di tutte.

Il fenomeno Dacia è quello che sta spopolando ormai da anni nel mondo delle quattro ruote. Il costruttore rumeno, che fa parte del gruppo Renault, di cui monta i motori, vende più di chiunque altro in Europa, ed oggi vi parleremo del modello che costa meno di tutti e che ha anche delle buone prestazioni dalla sua parte. Ovviamente, non avrà l’estetica di un’Audi o di una Mercedes, ma di questi tempi si è costretti ad accontentarsi, ottenendo comunque un prodotto di qualità.

La Dacia continua ad ottenere utili da record, ed è sempre più in voga non solo in Italia, ma anche in tutto il resto del vecchio continente. Il marchio di proprietà della casa della losanga è davvero ben messo sotto tutti i punti di vista, ed ora scopriremo la vettura più economica che propone nella sua gamma.

Dacia, ecco quanto costa la più economica di tutte

Come ben saprete, il mercato dell’automotive è in grossa crisi, e questo ha portato tutti i vari costruttori ad alzare sensibilmente i prezzi di acquisto. La vettura che costa meno di tutti sul mercato è una Dacia, sia per quello che riguarda il termico e l’elettrico, e tra quelle a combustione spicca la Sandero.

Secondo i dati ufficiali, la meno costosa parte da 11.700 euro, e non deve stupire il fatto che questa sia la vettura più venduta in Italia, ormai da tanto tempo. Si tratta di un’automobile di Segmento B che viene prodotta dal gruppo Renault, di cui il marchio rumeno fa parte, sulla base della vecchia Logan.

L’auto è molto venduta sia sul mercato europeo che in quello brasiliano, ed infatti ci sono due luoghi in cui viene costruita. A Mioveni, in Romania, viene realizzata quella che è commercializzata nel vecchio continente, mentre la versione brasiliana nasce proprio nel paese sudamericano, questo per risparmiare sia sulla manodopera che sui trasporti.

La Dacia Sandero è nata alla fine del 2007, per poi essere commercializzata a partire dai mesi successivi al lancio. Come detto, la base è quella della Logan, con la quale ci sono il 70% delle parti meccaniche in comune. In totale, ne sono state realizzate ben tre versioni, la prima prodotta sino al 2012.

In seguito, venne al mondo la seconda serie che è stata quella del salto definitivo, che ha portato la Dacia ad essere una delle auto più vendute in Italia ed in Europa. La terza è nata a partire dal 2020, ed attualmente è disponibile in varie versioni. I motori sono tutti di derivazione Renault, ed è in vendita dal marzo del 2021.

Per la sua costruzione è stato sfruttato il planale della Renault Clio di quinta generazione, e già nel luglio di due anni fa divenne l’auto più venduta in tutta l’Europa, un risultato davvero eccezionale. Il motore Renault a tre cilindri è la grande novità di questa versione, e ne esistono versioni sia a benzina che a benzina GPL. Nel giugno del 2022 è arrivato un piccolo restyling, con il debutto anche del nuovo logo della casa dell’est Europa.

C’è da dire che anche le sue prestazioni non sono niente male considerando il prezzo a cui è in vendita, visto che la versione meno potente spinge a 158 km/h, quella da 67 cavalli. Quella da 67 arriva sino a 175 km/h, mentre la più potente, che ha ben 74 cavalli, tocca una top speed molto interessante di 183 km/h, anche nella versione GPL.

Insomma, in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, la Sandero è davvero la scelta giusta per chi vuole un prodotto di qualità, con buone prestazioni ed un prezzo molto contenuto. Per quello che riguarda l’elettrico, invece, il marchio romeno primeggia ancora per quello che riguarda la vettura meno costosa, che è la Spring, che parte da 20.703 euro, un’altra ottima occasione per entrare nel mondo della mobilità sostenibile spendendo una cifra non così spaventosa.